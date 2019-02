Am 2. Februar 2019 reiste der 1. FC Köln vergeblich an. Schnee und winterliche Wetterbedingungen hatten die Austragung der Partie in Aue unmöglich gemacht. Im Nachholspiel FC Erzgebirge Aue gegen 1. FC Köln am Mittwoch (19.30 Uhr / live im SPORT BUZZER-Ticker ) haben die Rheinländer nun die Chance, nach 114 Tagen an die Tabellenspitze zurück zu kommen.

Einen besseren Zeitpunkt als die Rückkehr an die Spitze hätte es in Köln kaum geben können. Am Donnerstag startet in der Domstadt die heiße Phase der diesjährigen Karnevals-Session. Ein Sieg ist also fast schon Pflicht, um die gute Laune auch bis zum Wochenende zu konservieren. „Aue hat zu Hause Union Berlin, Bielefeld, Kiel und St. Pauli geschlagen. Das ist eine gefährliche Mannschaft!“, warnt FC-Trainer Markus Anfang (44) vor dem Gegner aus dem Erzgebirge. Seine Mannschaft liegt derzeit mit zwei Zählern hinter dem HSV und könnte bei einem Sieg an den Hamburgern vorbeiziehen. Am Wochenende müssen die Kölner wieder auswärts ran - und zwar beim FC Ingolstadt. Der 3:1-Erfolg gegen den SV Sandhausen vom Samstag wurde beim FC nicht nur gefeiert. „Das war ein Pflichtsieg, nicht mehr. Das darf nicht unser Anspruch sein. Da hat man gesehen, dass Fußball eine brutale Kopfsache ist. Wir sind angeschlagen ins Spiel gegangen, auch, wenn man sich das anders einredet. Die Situation ist nicht spurlos an uns vorübergegangen“, sagte Routinier Marco Höger der Zeitung Express. Die Auer verpassten beim 0:0 gegen den MSV Duisburg einen noch größeren Schritt in Richtung gesichertes Tabellenmittelfeld. Die Lila-Weißen rechnen am Mittwoch unter Flutlicht mit 12.000 Fans. ,,Terodde, Modeste und Cordoba sind in dieser Kombination das Beste, was die 2. Liga zu bieten hat. Aber ich rechne uns trotzdem gute Chancen aus. Wir haben defensiv zuletzt stabil gestanden, Köln wirkt auf mich derzeit auch nicht so gestärkt", sagt Aues Abwehrchef Louis Samson (23). Clemens Fandrich auf Auer Seite sowie Johannes Horn und Benno Schmitz bei den Kölnern wären im Verwarnungsfall für das nächste Spiel gesperrt.