FC Erzgebirge Aue gegen SpVgg Greuther Fürth live im TV, Online-Stream und Ticker schauen

Jamie Vardy: Keine Party ohne Vardy. Der Stürmer legte am 10. April 2016 beim 2:0-Erfolg in Sunderland den Grundstein für die wenig später perfekte Sensations-Meisterschaft von Leicester City. Ein später Erfolg. 2002 war der Partygänger („Jamie Vardy’s having party, bring your Vodka and your Charlie“) in Sheffield in eine Stadion-Schlägerei geraten - sechs Monate Ausgangssperre. Vardy trug eine elektronische Fußfessel, spielte zwischenzeitlich bei Stocksbridge in der 7. Liga. 2012 von Leicester verpflichtet, zahlt Vardy das Vertrauen zurück: Englischer Meister, Torschützenkönig der Premier League und Länderspiel-Debüt für die „Three Lions“ mit 28! © Imago

Kevin Pannewitz: Dass der heute 26-Jährige wie hier am 28. Januar 2018 mit dem FC Jena gegen den Halleschen FC noch einmal zu einem Profispiel einlaufen würde, hätten nur wenige Beobachter gedacht. „Ich habe nur gegen mich selbst verloren“, erklärte der als „schlampiges Genie“ in der Bundesliga durchgefallene Defensivspieler, nachdem der VfL Wolfsburg ihn 2012 rauswarf. Disziplinfanatiker Felix Magath gab ihn auf: „Pannewitz ist Panne.“ Zuvor hatte er mit 17 beim FC Hansa Rostock debütiert. Sauftouren und Übergewicht führten an der Ostsee mehrfach zur Suspendierung… © Imago

Kevin Pannewitz (l.): So sah der Alltag des gebürtigen Berliner zwischen 2012 und 2018 aus. Amateur-Kick mit VSG Altglienicke und dem Oranienburger FC Eintracht. 2017 holte ihn der FC Carl Zeiss Jena in die zweite Mannschaft. © Imago

Tony Adams: Aus dem Knast zur englischen Meisterschaft. Arsenals Klublegende Tony Adams rammte kurz vor Weihnachten 1990 in seinem Wohnort Southend-at-Sea volltrunken mit seinem Wagen eine Mauer. Die neuerliche Trunkenheitsfahrt des Arsenal-Kapitäns, der in Glanzzeiten in Bars und Kneipen Rechnungen von bis zu 8.700 Euro zahlt. Adams landete für vier Monate im Gefängnis, seine Karriere schien am Ende. Doch Coach begnadigt ihn Ende Februar und „Rodders“ führt die Gunners 1991 zum Meistertitel. © Imago

George Best: Das ewige Enfant terrible des britischen Fußballs hatte Mitte der Siebziger seine beste Zeit hinter sich. Der für seine Extravaganzen berühmte Nordire flog 1974 bei Manchester United raus. Nach drei Jahren Tingel-Tour durch die irische und die nordamerikanische Liga machte „der fünfte Beatle“ ab 1977 beim FC Fulham noch einmal Dampf. „Ich spiele hier, weil es hier nicht so weit ist zu den Kaufhäusern auf der Kings Road“, tönte Best. In Wahrheit war der Lebemann schon damals fast blank. Best starb 2005. © Imago

Lassana Diarra: Endlich wieder zu Hause! In Paris geboren und ausgebildet, erlebte der inzwischen 32-jährige Mittelfeldspieler erfolgreiche Jahre in der englischen Premier League bei Arsenal und Chelsea. Im Februar 2017 bei Olympique Marseille gefeuert, kehrt er nach einer Saison im fußballerisch völlig unbedeutenden Katar und monatelanger Vereinslosigkeit nun zu einem der schillerndsten Klubs der Welt zurück: Paris St.-Germain! © imago

Lars Leese: Der Traumhüter! Die Geschichte des Torhüters aus dem Rheinland, hier 2000 beim Probetraining beim VfB Stuttgart, wurde 2002 von Ronald Reng literarisiert. Leese, der bei Bayer Leverkusen nie ein Bundesliga-Spiel bestritt, wechselte 1997 völlig überraschend zu Premier-League-Aufsteiger FC Barnsley. Auf der Insel wurde der 1,97 m-Hüne mit nur 18 Liga-Einsätzen zum Held der Fans. Sie schrieben sogar Gedichte für ihn. © Imago

Diego Armando Maradona: Wer, wenn nicht er? Das Fußball-Genie musste nach sieben erfolgreichen Jahren beim SSC Neapel 1991 eine 15-monatige Kokain-Sperre hinnehmen. Nach seiner Rückkehr aus Italien wurde er in der argentinischen Heimat zudem zu einer Bewährungsstrafe von 14 Monaten verurteilt. Maradona (r., mit Davor Suker) trainierte mit Olympia-Dopingsünder Ben Johnson, kehrte 1992 zum FC Sevilla auf die große Bühne zurück. © Imago

Helmut Rahn: Der Held aus dem WM-Finale 1954 in Bern musste „das dritte Tor“ anschließend wohl zu häufig an der Theke nacherzählen. Rahn hatte Alkoholprobleme, handelte sich Disziplinarstrafen ein, verlor den Führerschein. Nachdem er beim niederländischen No-Name-Klub SC Enschede von der Bildfläche verschwunden war, holte ihn Trainer Rudi Gutendorf 1963 zum Meidericher SV in die neu gegründete Bundesliga zurück. Hier wurde „Der Boss“ (l., mit Hamburgs Gert „Charly“ Dörfel) in der Premierensaison Vizemeister. © Imago

Paolo Rossi: Erst Wettskandal, dann Weltmeister! Der Stürmerstar von Juventus Turin war 1979 in eine italienische Wettbetrugs-Affäre verwickelt und wurde für drei Jahre gesperrt. Wenige Monate vor der WM 1982 wurde Rossi begnadigt und ohne Spielpraxis von Nationalcoach Enzo Bearzot nominiert. Rossi dankte es ihm mit sechs WM-Treffern, davon einer im Finale gegen Deutschland (3:1). Mamma mia! © Imago

Sócrates: Der legendäre Brasilianer legte wohl die längste Pause ein. Er war 60-facher Internationaler und Führungsspieler der „Selecao“ bei der WM 1982 (Foto) und 1986. Nach erfolgreichen Jahren, u. a. beim AC Florenz, verabschiedete sich der Fußballprofi und Kinderarzt 1989. Im Jahr 2004 kehrte der mittlerweile schwer gezeichnete Kettenraucher noch einmal zum englischen Amateurklub Garforth Town zurück. Mit 50! Sócrates Brasileiro Sampaio de Souza Vieira de Oliveira starb am 4. Dezember 2011. © Imago