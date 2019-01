FC Grimmas Ehrenvorsitzender Pape fasst nach Schlaganfall neuen Mut

Grimma Schicksalstag kurz nach Silvester: Am 3. Januar 2018 war für Egon Pape von einer Minute auf die andere nichts mehr wie zuvor. An jenem Tag erlitt der langjährige Präsident des FC Grimma in seinem Winterquartier in Florida einen schweren Schlaganfall, der sein Leben von Stund an veränderte. Jetzt, ein Jahr danach, wagt sich der 67-Jährige an die Öffentlichkeit und will zeigen, dass er sich ins Leben zurück kämpft. „Ich komme wieder!“ Und er hat eine Botschaft an Menschen, die ebenfalls einen Schlaganfall erleiden mussten. „Ich will ihnen Mut machen: Das Kämpfen lohnt sich.“

Pape war seit 2009 Vereinsvorsitzender des FC Grimma

Er sei dem Tod von der Schippe gesprungen, sagt Pape, der seit Gründung des Grimmaer Fußballclubs im Juni 2009 das Vereinsruder in der Hand gehalten hatte und inzwischen zum Ehrenvorsitzenden gewählt wurde. Vermutlich war viel Glück im Spiel. Als an jenem 3. Januar ein plötzlicher Arterienverschluss im Kopf zum Schlaganfall führte, lag Pape schon eine halbe Stunde später in der nahe gelegenen Klinik auf dem OP-Tisch. Einer der wenigen Spezialisten in Florida sei eingeflogen worden und habe sich die Operation zugetraut, erzählt der 67-jährige Grimmaer. Die Überlebenschance habe nur 40 Prozent betragen.

Eine gute Woche lag Pape in der Klinik in den fernen USA im Koma und wurde nach dem Aufwachen mit einer vollkommenen Lähmung konfrontiert. „Ich sah nur noch auf dem rechten Auge.“ Nach und nach meldete sich zunächst die linke Körperseite zurück, etwa sechs Wochen nach dem Schlaganfall konnte Pape mit einem Krankentransport nach Deutschland geflogen werden. Bennewitz, Eilenburg, Kreischa – zunächst löste eine Reha die andere ab. Inzwischen sind Papes Tage ausgefüllt mit Gleichgewichts-, Körper- und Sprachübungen an der Seite von Therapeuten und Logopäden. Täglich sucht er seinen Fitnessraum im Haus Am Rumberg auf. Pape begleitet ein eiserner Wille, damit er seine Körperfunktionen zurück erhält. „Es ist ein brutaler Kampf“, gibt er unumwunden zu.

Egon Pape quälte sich in der Rehaklinik in Kreischa

Schon in der Rehaklinik in Kreischa quälte er sich und bestand auf acht bis zehn Anwendungen pro Tag. Andere Patienten hätten zwei bis drei gewählt, erzählt der 67-Jährige und betont: „Ich schaue nicht nach hinten, sondern immer nach vorn.“ Nach so einem Schlaganfall müsse man über seine Grenzen gehen, um wieder auf die Beine zu kommen. Dennoch, und das weiß er, ist es noch ein weiter Weg. Zum Laufen muss er nach den Krücken greifen, die Lähmung ist nicht komplett besiegt, das Denken fällt schwer, und die Feinmotorik fehlt nach wie vor. Schreiben zum Beispiel kann Pape auch ein Jahr nach dem Schlaganfall nicht. Nicht einmal auf der Tastatur. „Man beginnt ganz von vorn“, berichtet der gelernte Tischler, der aus dem nordrhein-westfälischen Verl stammt und nach dem Mauerfall in Grimma heimisch wurde. Bis 2010 arbeitete er beim Fensterbauer EGE in leitenden Positionen.

Frau Gabriele hilft auf dem Weg der Genesung

Auf dem Weg der Genesung weiß Egon Pape nicht nur seine Frau Gabriele an der Seite. Zuspruch erfährt er auch vom Verein und von Freunden. „Das hilft“, sagt er. Längst verfolgt Pape auch wieder das politische Leben in Deutschland und Grimma. An der Spitze der CDU hätte er lieber Friedrich Merz gesehen, erklärt der 67-Jährige, seit vielen Jahren selbst Mitglied der Christdemokraten. Und während er beim ersten Baggerbiss für das neue Fußballstadion in Grimma noch zugegen war, ließ er das Richtfest demonstrativ aus. „Das ist nicht mein Stadion geworden“, nennt Pape den Grund. Es werde gegenüber ursprünglichen Plänen wesentlich kleiner gebaut und fasse statt 3000 nur 800 Zuschauer.

Ehrenpräsident freut sich, dass sein FC Grimma Tabelle anführt