2. Liga: 1. FC Heidenheim gegen Hamburger SV live im TV und Online-Stream schauen

Beim HSV ruhen die Hoffnungen vor allem auf dem Mann, der mit drei Toren das Hinspiel (3:2) im Volksparkstadion im Alleingang entschieden hat: Pierre-Michel Lasogga. Der 27-jährige HSV-Sturmtank wird am Samstag laut BILD Hamburg wieder in der Startelf stehen. Er soll auch in der Defensive bei Standards mit absichern, so der Plan von Hannes Wolf. ,,Wenn Pierre auf dem Platz stand, haben wir gefühlt kein Standard-Gegentor bekommen", glaubt der HSV-Trainer. Der Brasilianer Douglas Santos (Zerrung) wird den Hamburgern in Heidenheim fehlen, Joshua Vagnoman (18) könnte auf der linken Seite in den Abwehrverbund rücken. Hee-Chan Hwang ist nach seiner Hüftverletzung auf Hamburger Seite wieder einsatzbereit, wenn auch noch nicht über die vollen 90 Minuten. Heidenheims Sebastian Griesbeck ist als einziger Spieler von einer direkten Gelbsperre bedroht.