Mit dieser Elf will Hannover 96 in Heidenheim gewinnen

96 tritt ohne den verletzten Kapitän Manuel Schmiedebach an. Für ihn steht Fynn Arkenberg im Kader .

Die Saison geht in ihre finale Phase und Hannover 96 steht beim 1. FC Heidenheim unter Druck. Die Situation im Aufstiegsrennen der zweiten Bundesliga lässt praktisch keinen Ausrutscher mehr zu und dabei haben die Roten zuletzt auswärts nicht gut ausgesehen. Seit vier Spielen wartet die Mannschaft von 96-Trainer André Breitenreiter in der Fremde auf einen Sieg ( mehr Daten und Fakten zum Spiel ). Fest steht: Vieles wird im Saisonendspurt im Kopf entschieden .

Die Aufstellung von Hannover 96 in Heidenheim

Und so spielen die Gastgeber:

So tippen unsere Redakteure übrigens die Abschlusstabelle. Nur in der Hälfte der Fälle stehen die Roten am Ende der Saison auf einem Aufstiegsplatz.