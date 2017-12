Sie können es noch: Eintracht Braunschweig gewinnt mit bestechender Effizienz beim FC Ingolstadt

Erstaunlich: Kaum befindet sich Eintracht Braunschweig im Abstiegskampf, gibt’s den ersten Auswärtssieg – und das auch noch beim zuletzt so starken FC Ingolstadt. Vor 8714 Zuschauern siegten die Blau-Gelben mit 2:0(0:0) – weil ihr neuer Torjäger Suleiman „Manni“ Abdullahi immer mehr zum „Supermanni“ wird.

Lieberknecht zog die Konsequenz, verstärkte in der zweiten Spielhälfte mit Quirin Moll die Mitte und stellte von 4-1-3-2 auf 4-4-2 um. Ingolstadt blieb trotzdem am Drücker, schoss aus allen Lagen. Gerade als ein Treffer für den FC nur noch eine Frage der Zeit zu sein schien, gingen dann plötzlich die Braunschweiger in Führung. Freistoß Jan Hochscheidt, Kopfball-Ablage Steve Breitkreuz, Annahme und Schuss Suleiman Abdullahi – 0:1 (65.)!