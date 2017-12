FC Ingolstadt gegen Eintracht Braunschweig live im TV, Online-Stream und Ticker schauen

Anzeige

Bundesliga-Absteiger FC Ingolstadt könnte zum Abschluss des 16. Spieltages einen Satz von Platz sechs auf vier machen. Bei den „Schanzern“ geht es in der Partie FC Ingolstadt gegen Eintracht Braunschweig am Montag (20.30 Uhr / live im SPORTBUZZER-Ticker) für die Gäste aus Niedersachsen darum, nicht weiter an Boden zu verlieren. Das böse Wort „Abstiegskampf“ ist in Braunschweig nach dem 2:3 gegen den „Club“ aus Nürnberg vergangene Woche schon laut geworden.

Torsten Lieberknecht betrachtet skeptisch die Platzverhältnisse. © dpa

Heißestes Gerücht an der Hamburger Straße: Die Eintracht will im Winter Abwehrspieler Tim Heubach (29) von Maccabi Netanja – Ex-Klub von Lothar Matthäus in Israel – in die 2. Liga zurückholen. Heubach war im Sommer von Lautern zum israelischen Erstligisten gewechselt. Die seit vier Spielen sieglosen Braunschweiger wollen in der Winterpause personell vor allem in der Defensive – bei 18 Gegentoren in 15 Spielen nachbessern.

Das sind die Rekordspieler von Eintracht Braunschweig 12. Dietmar Erler (307 Spiele): Kam als Linksaußen 1970 von Borussia Dortmund. Der frühere Jugend-Nationalspieler beendete während seiner Zeit bei der Eintracht sein Studium und war später unter anderem auch für den NDR-Hörfunk tätig. Auf dem Fußballplatz schulte ihn Branko Zebec zum Mittelfeldspieler um, schwere Verletzungen warfen ihn jedoch immer wieder zurück. Mit 33 Jahren beendete nach dem Abstieg 1980 seine Profi-Karriere. Der Sport-, Mathematik- und Erdkunde-Lehrer ist auch nach seiner Karriere in Braunschweig geblieben und galt dort als einer der wenigen Spieler, mit denen Paul Breitner gut auskam. © imago 11. Jürgen Moll (311 Spiele): Sein Unfalltod am 16. Dezember 1968 schockierte ganz Fußball-Deutschland. Mit seiner Frau Sigrid war das der Blondschopf auf der A7 zwischen Hamburg und Hannover verunglückt. Bei einem Doppel-Benefizspiel kam anschließend zum ersten und einzigen Mal die Weltmeister-Elf von 1954 wieder auf einem Fußballplatz zusammen. Moll war 1957 zur Eintracht gekommen und machte erstmals bei der Endrunde zur Deutschen Meisterschaft 1958 für Furore. Trainer Helmuth Johannsen schulte ihn später zum Verteidiger um. Allerdings war Moll anders als die meisten anderen Abwehrspieler dieser Zeit mit viel Offensivdrang ausgestattet. © imago 10. Werner Thamm (316 Spiele): Er (links) kam 1950 als Nachwuchsspieler vom TSV Goslar und war in den 1950er Jahren einer der wichtigsten Akteure im Eintracht-Dress: Der Allrounder stand sogar einmal 90 Minuten lang im Tor. Der sprunggewaltige und kopfballstarke Torjäger war Garant beim sofortigen Wiederaufstieg 1953 und trug war auch 1958 bei der Endrunde um die Deutsche Meisterschaft einer der Leistungsträger. 1962 beendete Thamm seine Laufbahn und wurde Spielertrainer bei den Freien Turnern. Er starb 1987. 9. Friedhelm Haebermann (318 Spiele): Der Duisburger kam zwar bereits 1969 zur Eintracht, Profi wurde er (offiziell) aber erst 1972. Der Grund: Haebermann hätte sonst nicht an den Olympischen Spielen in München teilnehmen dürfen. In Braunschweig spielte der Libero bis 1979 (in der letzten Saison jedoch ohne Einsatz). Der damals 32-Jährige wurde im Anschluss Nachwuchstrainer bei der Eintracht und war später in Berlin sowohl Verbands- als auch Vereinscoach. © imago 8. Walter Schmidt (328 Spiele): Ein Bundesliga-Rekord kann Walter Schmidt (rechts) niemals mehr genommen werden, denn er war der erste und einzige Spieler, der nach dem Start 1963 die 100 ersten Partien der neuen Liga alle mitgemacht hatte. Der in Westfalen aufgewachsene drahtige Defensivmann war vor seiner Fußball-Karriere auch Turner und Kunstspringer gewesen, 1959 kam der Westfale zur Eintracht. Und war dort eine der Stützen der Meisterelf. Nach einer Verletzung im Test gegen Slovan Bratislava verletzte sich der damals 32-Jährige 1969 so schwer, dass er seine Karriere beenden musste. Schmidt ist auch heute noch regelmäßiger Stadionbesucher. © imago 7. Klaus Gerwien (331 Spiele): Der trickreiche Außenstürmer wurde 1961 auf Anhieb zum Stammspieler und feierte in der ersten Bundesliga-Spielzeit sogar sein Nationalelf-Debüt. Vier Jahre später kam Gerwien, inzwischen ein Deutscher Meister, wieder für das DFB-Team zum Einsatz. Unter anderem traf er gegen Brasilien mit Pelé im Maracana-Stadion per Fallrückzieher. Wenn es die Gesundheit zulässt, ist er auch heute noch im Stadion. © imago 6. Peter Kaack (339 Spiele): Schon äußerlich war der Holsteiner (rechts) der Prototyp des kompromisslosen Vorstoppers, dessen Aufgabe nach der Balleroberung beendet ist und der besser nicht die Mittellinie überquert. 1963 kam er vom VfR Neumünster und war bis zum Abstieg 1973 Leistungsträger. Kaack (rechts) gelang im Europapokal-Viertelfinale das Kunststück, beim 3:2-Hinspielsieg gegen Juventus Turin nicht nur einen Treffer für die Braunschweiger zu erzielen, sondern auch zwei Eigentore. Er lebt heute in Kiel. © imago 5. Reiner Hollmann (345 Spiele): Mit Oberhausen hatte Hollmann (links) bereits Bundesliga-Luft geschnuppert, zudem war er als Amateur bei Olympia 1972 dabei. Der Vorstopper mit der stets aufrechten Körperhaltung kam 1973 nach Braunschweig,.war später auch Libero, Elfmeter- sowie Freistoßspezialist. Nach dem Karrriere-Ende 1984 ging er als Trainer zunächst zum MTV Gifhorn, kam dann aber als Assistent von Kalli Feldkamp und auch als Chefcoach reichlich in der Welt herum, vor allem im arabischen Bereich. © imago 4. Joachim Bäse (361 Spiele): Der unumstrittene Kapitän und Kopf der Meistermannschaft 1967 kam von FC Wenden zur Eintracht. Der Außenläufer übernahm im Sommer 1966 eine ganz neue Rolle. Bei einem Intertoto-Spiel in Polen wurde er als Libero getestet – den es bei der Eintracht so vorher nicht gegeben hatte. Bäse (links) spielte sich sogar ins Blickfeld der Nationalmannschaft, für die er 1968 einmal auflaufen durfte. Nach dem Abstieg 1973 beendet der mittlerweile 33-Jährige seine Karriere und half anschließend nur noch beim FC Wenden aus. Der gelernte Koch arbeitete später beim Veterinäramt der Stadt und lebt in Thune. © imago 3. Wolfgang Grzyb (408 Spiele): Erst mit 26 Jahren wurde „Schippi” 1966 als Profi-Fußballer entdeckt. Der gelernte Schmied, ein echtes Kraftpaket, kam in der Meistersaison als Stürmer zum Einsatz, wurde danach zum Außenverteidiger umgeschult, war als Energiebündel ein echter Dauerbrenner und galt auch im hohen Fußballer-Alter noch als äußerst sprintstark. Als er Paul Breitner nahelegte, Braunschweig zu verlassen, wenn es ihm dort nicht gefalle, wurde er 1977 aussortiert. Grzyb starb 2004 mit 64 Jahren. © imago 2. Bernd Franke (492 Spiele): Der „Adler“ war nicht nur der König der Lüfte (2. v. h. l.), sondern zugleich auch ein echter Pechvogel. Zwischen 1971 und 1985 zählte er jahrelang zu den besten deutschen Torhütern, verpasste aber gleich mehrere Turniere. Bei der WM 1982 saß er dann aber sogar im Finale auf der Bank, später nahm er auch noch am Fußballturner von Olympia 1984 in Los Angeles teil . Er lebt heute wieder in seiner saarländischen Heimat. © imago 1. Franz Merkhoffer (574 Spiele): Der „Pferde-Franz“ wird wahrscheinlich auf ewig Eintrachts Rekordspieler bleiben. Nach dem Unfalltod von Jürgen Moll nahm er 1969 dessen Platz als linker Verteidiger ein und verpasste in den nächsten 14 Jahren gerade mal zehn Punktspiele. Während seiner Zeit als Fußballer hatte sich der unverwüstliche Linksfuß schon immer für Pferde sowie für den Reitsport interessiert. Neben seinem Haus in Rothemühle züchtete er Pferde. Vor den Toren der Stadt lebt er auch heute noch. © imago

An Ingolstadt und den Audi Sportpark hat wohl sicher jeder, der es mit Eintracht Braunschweig hält, gute Erinnerungen. War es doch am 26. April 2013 ein Freistoßtor von Damir Vrancic, dass die „Löwen“ in der idyllischen Arena in der Donaustadt nach fast 30 Jahren Abstinenz wieder in die Bundesliga brachte. Von insgesamt acht Pflichtspielen gegen die „Schanzer“ gewann Eintracht Braunschweig fünf.

Chrsitoffer Nyman ist laut Trainer Lieberknecht "die tragische Figur" bei Eintracht Braunschweig. © imago/Claus bergmann

„Wir wollen offensive Akzente setzen“, sagte Eintracht-Trainer Torsten Lieberknecht (44) am Sonntag, „wir alle wissen, dass wir eine Drucksituation haben – und die nehmen wir an.“ Christoffer Nyman wird dabei nicht behilflich sein können, der schwedische Mittelstürmer, wertvollster Spieler im Eintracht-Kader, wird nach Muskelfaserriss fehlen. Weiterhin nicht dabei sind die Langzeitverletzten Domi Kumbela, Mirko Bolland und Joseph Baffo.

Die Ingolstädter könnten mit dem vierten Sieg in Folge im heimischen Stadion einen neuen Vereinsrekord aufstellen. „Ich wünsche mir das für die Jungs“, erklärte FCI-Trainer Stefan Leitl, „unser Ziel ist es, zu Hause zu gewinnen, unsere Stärken einzubringen und ich bin positiv gestimmt, dass uns das gelingen wird.“ Antonio Colak wird auf Seiten Gastgeber nicht dabei sein. Ingolstadt ist seit sieben Spielen ungeschlagen.

Wer ist der Zuschauermagnet? Die Zuschauerzahlen der 2. Liga in der Saison 2016/17 18. Platz: Der SV Sandhausen liegt mit 7.251 Zuschauern im Durchschnitt abgeschlagen auf den letzten Platz. © dpa 17. Platz: Auch im Erzgebirge bei Aue sind die Zuschauerzahlen übersichtlich. 8.200 Fans sehen im Durchschnitt die Spiele in Sachsen. © dpa 16. Platz: Vor einigen Jahren spielte die SpVgg Greuther Fürth noch in der Bundesliga. Damals kamen wesentlich mehr Fans. In dieser Saison is es mit 8.898 Zuschauern pro Spiel recht überschaubar. Auch sportlich finden sich die Fürther eher im Tabellenkeller wieder. © dpa 15. Platz: Bernd Hollerbach kann zufrieden sein. Seine Würzburger Kickers stehen als Aufsteiger auf Platz acht und sind mit 11.552 pro Spiel ebenso auf einem guten Weg. © dpa 14. Platz: Der 1. FC Heidenheim zieht 12.085 Fans im Schnitt an die Brenz. © dpa 13. Platz: Der Karlsruher SC erwartet pro Spiel 15.482 Zuschauer und ist somit in dieser Saison nur zur Hälfte ausgelastet. © dpa 12. Platz: So dunkel und leer ist es nicht immer bei Arminia Bielefeld. Pro Zweitligaspiel erwartet der Verein mit ihrem neuen Trainer Jürgen Kramny 16.311 Zuschauer pro Spiel. © dpa 11. Platz: Im Revier muss der VFL Bochum sich nicht nur gegen die Zweitligisten beweisen, sondern auch gegen die naheliegenden Erstligisten wie den BVB oder Schalke 04. Die großen Clubs nehmen sicher den einen oder anderen Fan weg, sodass die Bochumer auf einen Durchschnitt von 17.148 Zuschauern pro Spiel kommen. © dpa 10. Platz: Sie dürfen in der großen Arena ran. 1860 München trägt seine Heimspiele in der Allianz Arena aus, kommt aber nur auf einen Zuschauerdurchschnitt von 21.033 Fußballfans. Auch sportlich läuft es für die „Löwen“ trotz der eigenen hohen Ansprüche nicht rund. © dpa 9. Platz: Sportlich marschiert die Eintracht aus Braunschweig vorweg. 27 Punkte in 13 Spielen sind auf dem Konto der Braunschweiger zu finden. Doch mit durchschnittlich 21.063 Zuschauern müssen sich die Niedersachsen in Sachen Zuschauern einigen Ligarivalen geschlagen geben. © dpa 8. Platz: Im Keller sind die Zuschauerzahlen des 1. FC Union Berlin ganz sicher nicht. Trainer Jens Keller und seine Mannschaft können sich auf durchschnittlich 21.433 Zuschauer verlassen. Auch sportlich läuft es immer besser. © dpa 7. Platz: Nach einem verkorksten Saisonstart hat sich der 1. FC Kaiserslautern gefangen. Der Betzenberg bebt trotzdem noch immer wie in den guten alten Zeiten: 26.687 Zuschauer pro Spiel. © dpa 6. Platz: Das Stadion der Fortuna aus Düsseldorf zählt zu den schönsten in Deutschland. Sogar das Dach ist schließbar. Doch mit 27.458 Zuschauern pro Spiel liegt die Auslastung nur bei knapp der Hälfte. Dafür sind die Düsseldorfer sportlich derzeit im Aufwind (Platz 5). © dpa 5. Platz: Dynamo Dresden kann auf einen guten Saisonstart zurückblicken. Der Aufsteiger kann sich zudem auf seine Fans verlassen und muss sich mit 29.126 Zuschauern pro Spiel nur knapp dem Viert- und Drittplatzierten geschlagen geben. © dpa 4. Platz: Das Millerntor ist eines der traditionsreichsten Stadien, auch die Zuschauerzahlen belegen das: Mit durchschnittlich 29.376 Fans im Rücken trägt die Elf des FC. St Pauli ihre Heimspiele aus. © dpa 3. Platz: Der 1. FC Nürnberg kommt sportlich immer besser in Tritt und auch bei den Zuschauern läuft es bei den Franken. Durchschnittlich besuchen 29.713 Zuschauer die Spiele des Clubs. Allerdings hat das Stadion ein Fassungsvermögen von rund 50.000 Plätzen, sodass trotz des hohen Zuschauerschnitts viele Plätze leer bleiben. © dpa 2. Platz: Hannover 96 hängt fast alle anderen Zweitligisten in Sachen Zuschauerzahlen locker ab. Mit 36.766 Zuschauer pro Spiel können die „Roten“ bisher sogar fast den Besucherdurchschnitt aus der Abstiegssaison (knapp 40.000 Zuschauer pro Spiel) halten. © dpa 1. Platz: Nur der VfB Stuttgart kann den „Roten“ in Sachen Fans das Wasser reichen. Der Zweite der Liga kann einen Zuschauerdurchschnitt von 49.568 aufweisen und bricht damit alle Rekorde: Mehr Zuschauer als in der Meister-Saison 2006/07, Zweitliga-Spitze europaweit, mehr Zuschauer als Inter oder PSG - einfach überragend. Die Stuttgarter halten zudem Platz 16 im europäischen Zuschauerranking. © dpa

Wie sehe ich das Spiel FC Ingolstadt gegen Eintracht Braunschweig im TV?

Die Bundesliga-Rechte für die Spiele der 2. Liga hält seit dieser Saison ausschließlich Sky. Es gibt damit nach fast 25 Jahren keine Live-Übertragungen mehr aus dem „Fußball-Unterhaus“ im Free-TV. Der Pay-TV-Sender Sky überträgt FC Ingolstadt gegen Eintracht Braunschweig am Montag auf den Kanälen Bundesliga 1 und HD ab 20.15 Uhr live und exklusiv. Reporter ist Hansi Küpper, Esther Sedlaczek moderiert live aus dem Audi Sportpark.

Wird FC Ingolstadt gegen Eintracht Braunschweig im Free-TV übertragen?

Nein. Sky hält die Exklusivrechte. Eine ausführliche Zusammenfassung des Zweitliga-Spiels FC Ingolstadt gegen Eintracht Braunschweig gibt es im Free-TV später am Montagabend ab 22.10 Uhr bei „100 % Bundesliga“ bei NITRO.

Gibt es einen Livestream?

Ja. Wer als Sky-Kunde keinen Fernseher zur Verfügung hat, kann das Spiel FC Ingolstadt gegen Eintracht Braunschweig über Sky Go im Livestream ansehen. Das geht über PC, Smartphone und Tablet. Sky hat eine App entwickeln lassen, die man im iTunes- und Google-Play-Store kostenfrei herunterladen kann.

Gibt es auch einen kostenlosen Live-Stream?

Das Internet bietet natürlich Alternativen, wenn Du nicht für den Livestream für das Zweitliga-Spiel FC Ingolstadt gegen Eintracht Braunschweig bezahlen möchtest. Allerdings musst Du Dich auf eine schlechtere Bild- und Tonqualität, ausländische Kommentatoren und nervige Pop-ups einstellen. Außerdem bewegt man sich in einer rechtlichen Grauzone, weil die Legalität solcher Streams umstritten ist.

Wie verfolge ich das Spiel im Liveticker?

Der SPORTBUZZER bietet einen Liveticker zum Zweitliga-Spiel FC Ingolstadt gegen Eintracht Braunschweig an. Alle Tore, Karten, Highlights und Aktionen gibt es hier ab 20.15 Uhr.

KOMMENTIEREN