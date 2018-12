FC Ingolstadt gegen HSV heute live im TV und Online-Stream schauen

Anzeige

Der HSV hat trotz des späten 2:2-Unentschiedens gegen Union Berlin die Tabellenführung verteidigt und hat mit der Partie FC Ingolstadt gegen Hamburger SV am Samstag (13 Uhr / live im SPORTBUZZER-Ticker) ein vermeintlich leichtes Auswärtsspiel vor der Brust. Die Konstellation „Erster gegen Letzter“ ging in dieser Saison in der 2. Liga übel für den Tabellenführer aus. Der 1. FC Köln verlor als Spitzenreiter am 9. Spieltag mit 1:2 gegen den MSV Duisburg, das mit Torsten Lieberknecht gerade einen neuen Coach verpflichtet hatte.

Die „Schanzer“ sind seit 10 Spielen ohne Sieg und auch der Trainerwechsel von Stefan Leitl zu Alexander Nouri verpuffte. Am Montagabend trennten sich die Oberbayern von Nouri. Interimsmäßig soll U19-Coach Roberto Pätzold am Samstag gegen den HSV auf der FCI-Bank Platz nehmen. In acht Spielen unter Nouris Regie konnte der Bundesliga-Absteiger von 2017 keine erkennbaren Fortschritte machen. Nun soll Ex-Union-Trainer Jens Keller die Bayern retten. Auf der Stelle tritt nach dem Remis gegen Union Berlin auch der Hamburger SV. Die Hanseaten verpassten es, mit dem schon sicher geglaubten Heimerfolg sechs Punkte zwischen sich und die Berliner, die auf Rang drei stehen, zu bringen. „Wir müssen uns mit dem Punkt begnügen und uns voll auf das nächste Spiel fokussieren“, sagte HSV-Abwehrspieler Leo Lacroix nach dem Spiel gegen Berlin. Die Hamburger gehören zu den auswärtsstärksten Teams im deutschen Profifußball. Sie gewannen Wettbewerb übergreifend sieben Auswärtsspiele. Zu Hause im Volksparkstadion siegten sie bislang nur drei Mal.

Wie sehe ich das Spiel FC Ingolstadt gegen Hamburger SV live im TV?

Der Pay-TV-Sender Sky zeigt das Heimspiel des FC Ingolstadt gegen Hamburger SV am Samstag live und exklusiv. Die Übertragung gibt es auf den Kanälen Sky Bundesliga 1 (Konferenz), Sky Bundesliga 2 (Einzelspiel) und HD. Reporter ist Sven Haist. Toni Tomic übernimmt die Partie in der Konferenz. Sky zeigt alle 306 Spiele der 2. Bundesliga exklusiv live und in HD.

Wird FC Ingolstadt gegen Hamburger SV live im Free-TV übertragen?

Nein, Sky hält die Exklusivrechte. Eine Zusammenfassung des Spiels FC Ingolstadt gegen Hamburger SV gibt es am Samstag im Free-TV in der ARD-Sportschau ab 18.30 Uhr und später ab 23 Uhr im ZDF-Sportstudio.

Gibt es einen Livestream?

Ja. Wer als Sky-Kunde keinen Fernseher zur Verfügung hat, kann das Spiel über Sky Go im Livestream ansehen. Das geht über PC, Smartphone und Tablet. Sky hat eine App entwickeln lassen, die man im iTunes- und Google-Play-Store kostenfrei herunterladen kann.

Gibt es auch einen kostenlosen Live-Stream?

Das Internet bietet natürlich Alternativen, wenn Du nicht für den Livestream zum Zweitliga-Spiel FC Ingolstadt gegen Hamburger SV bezahlen möchtest. Allerdings musst Du Dich auf eine schlechtere Bild- und Tonqualität, ausländische Kommentatoren und nervige Pop-ups einstellen. Außerdem bewegt man sich in einer rechtlichen Grauzone, weil die Legalität solcher Streams umstritten ist.

Wie verfolge ich das Spiel im Liveticker?