FC Inter will Bruder von RB Leipzigs Keita verpflichten

Erfurt. „Da wird nicht lange rumgefackelt“, redete Heiner Backhaus gar nicht erst lange um den heißen Brei. Camara Keita passt in sein Gefüge. Das heißt International Leipzig und kickt in der Oberliga. Der jüngere Bruder von RB-Wusel Naby (22) sei „überragend“. Das stand bereits nach wenigen Minuten in der vergangenen Woche beim Probetraining fest. Verstärkt wurde der Wunschgedanke des Habenwollens am Dienstag beim Inter-Test in Erfurt.

Bei Rot-Weiß gewann das Team von Trainer Backhaus 1:0 (1:0). Allerdings traf da nicht Keita II sondern Kimmo Markku Hovi. In der 27. Minute per Kopf. „Ich freue mich, dass nach langer Flaute mal wieder ein Stürmer getroffen hat“, kommentierte der Coach. Allerdings ohne den Sieg gegen den Drittligisten überzubewerten. Lediglich drei Profis verstärkten die Nachwuchsauswahl. „Hohes Tempo und Mannschaften, die Fußball spielen, das kommt uns entgegen“, erklärte Backhaus den Test, bei dem er ebenfalls den Spielern Praxis gönnte, die gegen Rudolstadt nicht ran durften. Und eben der 21-jährige Camara, der 90 Minuten auf dem Feld stand.