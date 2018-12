FC International und SV Lindenau erhalten 780.000 Euro für neue Kunstrasenplätze

So hat das Pokalspiel gegen RB Leipzig die Fußballwelt in Dorfmerkingen verändert

Die Umbauarbeiten durch den FC International werden insgesamt 820.800 Euro kosten, von denen die Stadt 377.637 Euro fördern wird. 218.000 Euro trägt der Sportverein selbst, die restliche Summe finanziert der Freistaat Sachen. Die Modernisierung von Sportflächen auf kommunalen Sportplatzanlagen sind vorrangige Zielstellungen in Leipzigs kurz- und mittelfristiger Sportstättenentwicklungsplanung, dem „Sportprogramm 2024“ und im „Fachkonzept Sport des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes 2030“. Sportbürgermeister Heiko Rosenthal (Die Linke) erklärt: „Mit seinem ungebrochenen Mitgliederzuwachs stößt der FC Inter inzwischen an die Grenzen der Sportflächenauslastung.“ Aus diesem Grund sieht er eine moderne Kunstfeldanlage mit Flutlicht als dringend notwendige Entlastung für den Vereinsbetrieb.

Beim SV Lindenau 1848 e.V. belaufen sich die Gesamtkosten der geplanten Bauarbeiten auf circa 813.000 Euro. Die Stadt Leipzig fördert mit 407.000 Euro, rund 235.500 Euro kommen vom Freistaat Sachen. Die restliche Summe trägt der Verein selbst, unter anderem auch 13.500 Euro als Arbeitsleistungen in Form von Abbruch-, Saat- und Pflanzenarbeiten. Die momentane Auslastung der Sportfläche liegt mit 39,25 Quadratmeter pro Spieler/Spielerin auf dem ersten Platz der am höchsten ausgelasteten Fußballsportanlagen in Leipzig. Inzwischen hat der Verein aufgrund stetig wachsender Mitgliederzahlen die Kapazitätsgrenze der Rasenflächen überschritten, wie Rosenthal erläutert: „Allein in den letzten sieben Jahren traten circa 150 neue Mitglieder bei, davon waren circa 100 noch im Kindes- und Jugendalter. Weil keine Erweiterungsflächen im Umkreis zur Verfügung stehen, kann eine spürbare Entlastung nur über ein wesentlich strapazierfähiges Kunstrasenfeld erreicht werden.“