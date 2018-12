1. FC Köln gegen 1. FC Magdeburg live im TV, Online-Stream und Ticker schauen

Der FC kann mit einem Sieg wieder bis auf einen Zähler an den Tabellenführer Hamburger SV heranrücken. Der HSV legte beim MSV Duisburg am Freitag und vor der Partie 1. FC Köln gegen 1. FC Magdeburg am Montag (20.30 Uhr / live im SPORTBUZZER-Ticker) einen 2:1-Sieg vor.