Köln-Sportchef Veh über Modeste: "Dieses Jahr wird er nicht mehr spielen"

"Uns liegt noch keine Begründung vor, so dass die Entscheidung für uns auch deshalb noch nicht nachvollziehbar ist. Fest steht aber, dass die Möglichkeit besteht, die Entscheidung vor dem nun zuständigen Court of Arbitration for Sport (CAS), Lausanne anzugreifen", gab Dr. Markus Buchberger in einer Erklärung bekannt. Auch Tianjin kann in die nächste Instanz gehen, um die Kündigung und den anschließenden ablösefreien Wechsel des Stürmers anzufechten.