FC Liverpool gegen Arsenal live und kostenlos im Stream schauen

Liverpool und Jürgen Klopp on Top oft he League! Vor der Partie FC Liverpool gegen FC Arsenal am Samstag (18.30 Uhr) thronen die Reds und ihr deutscher Coach mit sechs Zählern Vorsprung auf Tottenham Hotspur und sieben Zählern vor Manchester City und Ex-Bayerntrainer Pep Guardiola (47) ungeschlagen an der Tabellenspitze der Premier League.

Mit den wieder erstarkten Gunners, derzeit auf Rang fünf und nur zwei Zähler hinter Platz vier und der Champions-League-Zone, stellt sich am Samstag ein hochkarätiger Gegner in Anfield vor. Die Chancen der Londoner, die Rekord-Serie des FC Liverpool, der in der Premier League noch nie über eine komplette Halbserie hinweg ungeschlagen blieb, zu beenden, sieht Arsenals Legende Martin Keown (52) nicht als überragend an. „Wenn man sieht, wie Arsenal das Spiel in Brighton beendet hat, sieht es für den Samstag nicht gut aus“, schrieb der ehemalige englische Nationalspieler am Freitag in einer Kolumne im Daily Mail, „Anfield ist immer ein heißes Pflaster für Arsenal und am Ende sind ihnen in Brighton die Ideen ausgegangen.“

Das kann man von Jürgen Klopps Mannschaft im Duell mit Newcastle United (4:0) am zweiten Weihnachtsfeiertag nicht behaupten. Die Reds zeigten Spielfreude und gewannen auch in dieser Höhe verdient. Arsenal konnte keines der letzten fünf Spiele in Anfield gewinnen – und kassierte dabei 17 Gegentore. Unai Emery, der seit Sommer amtierende neue Coach der Londoner, weiß, wie man Liverpool schlägt. Im Europa-League-Finale 2016 bezwang der Spanier die Reds und Klopp in Basel mit 3:1. „Ich sehe gegenüber dem Finale von Basel vor zwei Jahren einen großen Fortschritt in Liverpools Entwicklung“, sagte der 47-Jährige vor der Partie in Liverpool, „wir werden sehr viel von uns selbst verlangen müssen, um das Spiel in unsere Richtung zu bringen.“ Jürgen Klopp warnt vor allem vor den pfeilschnellen Offensivspielern der Londoner, die es u. a. mit seinem früheren Dortmunder Schützling Pierre-Emerick Aubameyang (29) versuchen werden. „Aubameyang und Alexandre Lacazette sind zwei außergewöhnliche Angriffsspieler, sie sind sehr schnell auf den Flügeln unterwegs und harmonieren toll als Team.“ Beim FC Liverpool könnte der frühere Leipziger Naby Keita zusammen mit dem Brasilianer Fabinho, Torschütze beim 4:0 gegen Newcastle, die Doppel-Sechs bilden.

Wie sehe ich das Spiel FC Liverpool gegen FC Arsenal live im Stream?

Der Streamingdienst DAZN zeigt FC Liverpool gegen FC Arsenal am Samstag ab 18.30 Uhr live und exklusiv. Der Streamingdienst kostet 9,99 Euro im Monat.

Gibt es auch einen kostenlosen Livestream?

Ja, diese Möglichkeit gibt es! Wer noch kein Kunde von DAZN ist, erhält einen Freimonat und kann somit FC Liverpool gegen FC Arsenal kostenlos verfolgen. Wer diese Verpflichtung nicht eingehen will, für den hält das Internet natürlich Alternativen bereit, um FC Liverpool gegen FC Arsenal gänzlich kostenlos zu sehen. Allerdings befindet man sich dabei in einer juristischen Grauzone. Wer Sport illegal streamt, kann sich strafbar machen. Außerdem muss man sich auf ausländische Kommentatoren, nervige Wett-Angebote, Pop-ups und schlechtere Bildqualität einstellen.

Wie sehe ich das Spiel im TV?