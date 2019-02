Es ist das Spiel des Jahres! Die Partie FC Liverpool gegen den FC Bayern München am Dienstag (21 Uhr / live im SPORTBUZZER-Ticker) elektrisiert ganz Fußball-Deutschland. Hier die Bayern-Fans und auf der anderen Seite die Liverpool-Anhänger und Sympathisanten, die vor allem mit dem charismatischen deutschen Coach der Reds, Jürgen Klopp, mitfiebern.

Ein Favorit lässt sich schwerlich ausmachen. Der FC Liverpool gewann zwar in seiner Gruppe mit Paris St.-Germain, dem SSC Neapel und Roter Stern Belgrad kein einziges Auswärtsspiel, qualifizierte sich jedoch dank seiner Heimstärke mit drei Siegen doch noch für die K.o.-Phase. Die Statistik spricht ebenfalls für die Reds: Noch nie konnte ein deutsches Team in 18 Duellen in Anfield gewinnen. Der letzte Klub, dem dies misslang, war Newcomer 1899 Hoffenheim in den Playoff-Spielen 2018. Beim LFC fehlen die beiden Abwehrrecken Dejan Lovren nach Oberschenkelverletzung und Virgil van Dijk nach Gelbsperre. Bei den Bayern fehlt Jérome Boateng und wohl auch Kingsley Coman. Jürgen Klopp setzt vor dieser Schlüsselbegegnung gegen den deutschen Rekordmeister ganz auf das Publikum in Anfield. Mit der gleichen Leidenschaft, die der 51-Jährige Fußballlehrer von seinen Teams einfordert, geht er auch vor den Medien zu Werke. Dem FC Bayern München hat er vor dem Achtelfinal-Hinspiel in Anfield vollen Einsatz versprochen. „Unsere Zuschauer sind in der Lage, uns auf 120, 130 oder 140 Prozent zu pushen. Wir wollen leidenschaftlichen Fußball zeigen. Den Fußball, den die Menschen erwarten, wenn sie an die Anfield Road kommen“, sagte Klopp am Montag.

,,Die Atmosphäre wird sicherlich sehr gut sein. Wir müssen schauen, dass wir den ersten Ansturm erwehren. Dann werden wir versuchen, auch unsere Mittel einzusetzen, damit wir vorne erfolgreich sind", sagt Bayern-Coach Niko Kovac (47) auch mit Blick auf Liverpools Offensivstärke. Mo Salah, Sadio Mané und der frühere Hoffenheim-Profi Roberto Firmino zeichnen allein für 38 Liga-Tore verantwortlich. ,,Wir werden unter Druck geraten und brauchen Spieler, die Lösungen finden. Ich finde, Liverpool ist das schwierigste Los, was wir hätten ziehen können. Mit 100 Prozent wird es morgen nicht reichen. Wenn Liverpool 140 bringt, brauchen wir 150. Wir werden uns einen harten Fight liefern. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es 0:0 ausgehen wird", glaubt Kovac. Liverpools Mittelfeldspieler Georginio Wijnaldum (28) in einem BILD am SONNTAG-Interview: ,,Wir können in dieser Saison beide Titel gewinnen, die Premier League und die Champions League. Beides wird sehr schwer, aber wir müssen daran glauben."

Wie sehe ich das Spiel FC Liverpool gegen FC Bayern München live im TV?

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt FC Liverpool gegen FC Bayern München am Dienstag ab 21 Uhr live und exklusiv. Die Übertragung am ,,Dienstag der Champions" beginnt bereits ab 19 Uhr. Im Sky-Studio in München erwartet Moderator Sebastian Hellmann unter anderem Lothar Matthäus und Erik Meijer, der auch für den FC Liverpool spielte. Reporter in Anfield ist Wolff-Christoph Fuss, in der Konferenz ist Kai Dittmann am Mikrofon.

Wird die Partie FC Liverpool gegen FC Bayern München live im Free-TV übertragen?

Nein, Sky hält die Exklusivrechte. Eine Zusammenfassung des Spiels FC Liverpool gegen FC Bayern gibt es im Free-TV u. a. am Donnerstag im Rahmen der Live-Übertragung bei NITRO zur Europa League. Ohne Bewegtbilder und mit dem reinen Ergebnisdienst kommt der ,,Fantalk" bei SPORT 1 ab 20.30 Uhr aus.

Gibt es einen Livestream?

Ja. Wer als Sky-Kunde keinen Fernseher zur Verfügung hat, kann das Spiel über Sky Go im Livestream ansehen. Das geht über PC, Smartphone und Tablet. Sky hat eine App entwickeln lassen, die man bei iTunes und im Google Play Store kostenfrei herunterladen kann.

Gibt es auch einen kostenlosen Livestream?

Das Internet bietet natürlich Alternativen, wenn du nicht für den Livestream für das CL-Spiel FC Liverpool gegen FC Bayern München bezahlen möchtest. Allerdings musst du dich auf eine schlechtere Bild- und Tonqualität, ausländische Kommentatoren und nervige Pop-ups einstellen. Außerdem bewegt man sich in einer rechtlichen Grauzone, weil die Legalität solcher Streams umstritten ist.

Wie verfolge ich das Spiel im Liveticker?