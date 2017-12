FC Liverpool gegen FC Everton live im TV, Online-Stream und Ticker schauen

Derby-Time in der Premier League, Teil eins! Mit der Partie FC Liverpool gegen FC Everton stehen am Sonntag die beiden brisantesten Stadtduelle im englischen Fußball an. Das Merseyside-Derby mit FC Liverpool gegen FC Everton (15.15 Uhr) macht den Anfang.

Blickt man nur auf die Europacup-Woche der beiden Liverpooler Klubs, deren Arenen nicht einmal einen Kilometer Luftlinie voneinander entfernt liegen, so fällt eine Prognose schwer. Der FC Liverpool unter der Regie des deutschen Trainer Jürgen Klopp (50) zerlegte im letzten CL-Gruppenspiel Spartak Moskau mit 7:0. Philippe Coutinho (25) gelang dabei ein Dreier-Pack. Der Sprung ins Achtelfinale damit endgültig klar. Der FC Everton, ohnehin in der Europa League längst ausgeschieden, landete zum Abschluss ein bedeutungsloses 3:0 bei Apollon Limassol auf Zypern. Am blamablen Aus der Toffees mit nur vier Punkten änderte das nichts mehr. Immerhin: Die Mannschaft von Ex-England-Coach Sam Allardyce schaffte damit Wettbewerb übergreifend ihren dritten Sieg in Folge und konnte sich zuletzt auch in der Premier League etwas Luft verschaffen. Everton sprang mit nun 18 Zählern auf Rang 10. Die Roten vom LFC haben mit einem Dreier die Chance, noch näher an das Spitzenduo aus Manchester heranzurücken.