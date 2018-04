FC Liverpool gegen Manchester City live im TV, Online-Stream und Ticker schauen

Der FC Bayern ist der letzte verbliebene deutsche Verein in der Champions League. Doch auch bei einigen ausländischen Vereinen wird die deutsche Fahne hoch gehalten. Der SPORTBUZZER zeigt, wie viel Deutschland im Champions-League-Viertelfinale steckt. © Getty/Montage

Johannes Geis: Der 24-Jährige ist von Schalke 04 an den FC Sevilla ausgeliehen. Mit den Andalusiern trifft Geis im Viertelfinale auf den FC Bayern. Viel Einsatzzeit bekam Geis in Sevilla bisher allerdings nicht: In der Champions League kann er lediglich einen Einsatz über die volle Distanz im Gruppenspiel gegen den FC Liverpool verbuchen, zudem wurde er beim 2:1 Sieg im Achtelfinal-Rückspiel bei Manchester United in der letzten Minute eingewechselt. © imago/AFLOSPORT

Ein weiterer verliehener Schalker ist Benedikt Höwedes. Höwedes spielt derzeit bei Juventus Turin - wobei er bisher überwiegend verletzt war. Nur ein einziges Spiel beim 3:0 in der Liga gegen den FC Crotone hat Höwedes bisher für die "Alte Dame" gemacht. Zuletzt plagten ihn Muskelbeschwerden, sodass auch ein Einsatz im Viertelfinale gegen Real Madrid unwahrscheinlich scheint. © 2017 Getty Images

Anders ist es um Sami Khedira bestellt: Der 30-Jährige ist unumstrittener Stammspieler bei den "Bianconeri". In sechs von acht Champions-League-Spielen stand der Nationalspieler für Juventus auf dem Platz, hat dabei zwei Tore vorbereitet. © 2018 Getty Images

Im Viertelfinale treffen Khedira und Höwedes mit Juventus auf Real Madrid und Toni Kroos. Das Mittelfeld-Ass wurde in der Champions League nur im Gruppenspiel gegen Dortmund geschont, absolvierte ansonsten alle Partien für die "Königlichen", die im Achtelfinale das Starensemble von Paris Saint-Germain ausschalteten. © 2017 Getty Images

Auf Seiten des FC Liverpool hält Emre Can die deutsche Fahne hoch. Der 24-Jährige ist bei den "Reds" auf der Sechs gesetzt. Das Achtelfinal-Hinspiel beim FC Porto (5:0) verpasste er gelbgesperrt, im Rückspiel (0:0) und auch in allen anderen Spielen in der Königsklasse war er dabei. Sogar ein Tor im beim 3:0 im Gruppenspiel gegen NK Maribor steuerte er bei. © 2018 Getty Images

Cans Trainer an der Anfield Road ist Jürgen Klopp. Der 50-Jährige hat Liverpool zu einer schlagkräftigen Spitzentruppe geformt, die sich in den Top 4 Englands etabliert hat. Im Viertelfinale geht es für seine Reds in das englische Duell gegen Manchester City. Gegen den Premier-League-Tabellenführer ist die Bilanz in dieser Saison bisher Unentschieden: Im Liga-Hinspiel in Manchester setzte es ein 0:5, im Rückspiel revanchierte sich "Kloppos" Elf mit 4:3. © 2017 Getty Images

Bei Manchester City organisiert Nationalspieler Ilkay Gündogan das Mittelfeld. Der 27-Jährige, der in Dortmund lange Zeit und Jürgen Klopp spielte, stand in der Champions League in sieben von acht Spielen auf dem Feld. Zwei Vorlagen und auch zwei Tore stehen dabei für ihn zu Buche - zuletzt traf er beim 4:0 im Achtelfinal-Hinspiel in Basel doppelt. © 2018 Getty Images

Gündogans Teamkollege Leroy Sané hat bei den "Sky Blues" unter Trainer Pep Guardiola einen riesigen Schritt gemacht und ist zum Stammspieler gereift. Der flinke Linksaußen hat bis auf das Rückspiel in der Gruppe gegen Feyenoord Rotterdam alle Spiele auf dem europäischen Parkett bestritten und zwei Tore vorbereitet. © 2018 Getty Images