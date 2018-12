FC Liverpool gegen Manchester United live im Stream und im TV schauen

Jürgen Klopp gegen José Mourinho – die Partie FC Liverpool gegen Manchester United am Sonntag (17 Uhr) ist auch das Duell der beiden charismatischen Trainer. Für Liverpool geht es nach dem glücklichen 1:0 gegen den SSC Neapel und dem Weiterkommen in der Champions League darum, die Tabellenspitze zurückzuerobern – und Manchester City wieder zu verdrängen. Die „Citizens“ bezwangen am Samstag Liverpools Lokalrivalen FC Everton mit 3:1. Nun steigt in Anfield Teil zwei des Derbyspieltags zwischen Liverpool und Manchester.

Manchester United scheint in dieser Saison um Lichtjahre hinter dem Erzrivalen aus Liverpool zu liegen. 16 Punkte trennen die „Red Devils“ von den „Merseysiders“. Dennoch könnten Mourinho und Co. Liverpool gefährlich werden. In der vergangenen Saison ermauerten sie sich in Anfield ein 0:0. „Von außen sieht es aus, als wäre Manchester nicht in bester Stimmung“, sagte Jürgen Klopp in der Pressekonferenz zum Spiel, „aber wir haben unsere eigenen Probleme.“ Der deutsche Coach fordert von seinem Team: „Wir wollen diese Punkte, und wir wollen und werden am Sonntag wütend sein!“ Die letzten Siege an der Anfield Road konnte Rekordmeister Manchester United in den Jahren 2015 und 2016 einfahren. Für Klopp ist das Duell mit dem Rivalen „eines der Spiele, für die du als Trainer einen Vertrag unterschreibst. Sir Alex Ferguson spricht vom britischen Clásico, ich habe beim deutschen Klassiker Borussia Dortmund gegen FC Bayern München mitgewirkt.“