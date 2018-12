FC Liverpool gegen Newcastle United live im Stream schauen

Boxing Day in der Premier League! Die Partie FC Liverpool gegen Newcastle United am Mittwoch (16 Uhr) ist das Highlight des 19. Spieltages in der englischen Premier League. Liverpools deutscher Trainer Jürgen Klopp (51) kennt das Procedere am zweiten Weihnachtsfeiertag mit einem kompletten Spieltag in der englischen Fußball-Eliteliga schon seit 2015, also seit er Coach bei den „Reds“ ist. Vor dem Weihnachtsspieltag führt Liverpool mit Klopp die Tabelle mit vier Zählern Vorsprung vor Manchester City und Pep Guardiola an.

Ralph Hasenhüttl hat von den Southampton-Fans seinen eigenen Weihnachts-Song geschenkt bekommen. © imago/Colorsport

„Niemand sollte sich so fühlen, dass er aus dem Rennen ist“, sagt Klopp mit Blick auf die Verfolger Tottenham Hotspur und FC Chelsea, die mit sechs bzw. elf Zählern hinter dem LFC liegen. Fakt ist: In den letzten zehn Jahren wurde in der Premier League acht Mal der Klub Meister, der an Weihnachten an der Tabellenspitze lag. Das ist sicherlich die schönste Nachricht für Liverpool-Fans zum Fest, gewonnen ist allerdings noch lange nichts.

Premier League, Skispringen, Darts-WM - So viel Livesport könnt ihr über die Festtage im TV sehen. © imago/dpa/getty/Montage

Denn 2008 führten die „Reds“ an Weihnachten und nach einem 5:1-Erfolg im St. James‘ Park bei Newcastle United die Tabelle ebenfalls an. Meister wurde aber Manchester United…Klopp und Liverpool sind in dieser Saison noch ungeschlagen. Für den zweimaligen Meistercoach von Borussia Dortmund ist das jedoch kein Argument: „Es ist noch nichts entschieden.“

