Mohammed Salah trifft: Liverpool steht in der KO-Phase der Champions League

Die Anfield Road hat wieder einmal getobt in der entscheidenden Partie in der Vorrunde der Champions League gegen den SSC Neapel, genau so, wie es sich Liverpools Trainer Jürgen Klopp gewünscht hatte für das Alles-oder-Nichts-Spiel. Auch seine Mannschaft trug ihren Teil zum Gelingen des Abends bei. Durch den Treffer von Mohamed Salah in der 34. Minute gewann sie verdient 1:0 und erreichte damit genau das Ergebnis, das zum Weiterkommen nötig war.

Der Traditionsklub aus England hat sich aus einer misslichen Lage befreit und das Achtelfinale erreicht, obwohl alle Auswärtsspiele in der Vorrunde verloren gegangen waren. Keine sieben Monate nach dem Finale gegen Real Madrid in Kiew (1:3) wendete Klopps Team mit dem Erfolg gegen Neapel das Aus in der Vorrunde ab und entging dem denkbar schlimmsten Absturz auf europäischer Bühne. Liverpool darf weiter davon träumen, den Marsch ins Endspiel aus der vergangenen Saison zu wiederholen. So ergibt sich ein erfreuliches Gesamtbild.

Denn auch im heimischen Betrieb ist die Lage vielversprechend. Die Mannschaft hat in der Premier League den besten Start der Vereinsgeschichte hingelegt und verdrängte am vergangenen Wochenende Manchester City von der Tabellenspitze. Die Traum von der ersten Meisterschaft seit 1990 ist real. Dass Liverpool darüber hinaus weiter der Doppelbelastung mit der Champions League ausgesetzt ist, nimmt sie gerne in Kauf. Auch Thomas Tuchels Paris Saint-Germain schaffte durch den 3:1-Sieg in Belgrad den Einzug ins Achtelfinale, und das als Gruppensieger. In Spielen mit Finalcharakter tasten sich die Mannschaften gerne ab. Bloß nichts überstürzen, bloß kein Risiko eingehen. Das war im Duell zwischen Liverpool und Neapel anders. Die Zuschauer an der tosenden Anfield Road erlebten einen wilden Beginn. Die Gäste aus Italien mit ihrem Trainer Carlo Ancelotti wurden früh durch Marek Hamsiks Schuss aus zentraler Position gefährlich. Klopps Team hatte die erste Gelegenheit durch Mohamed Salah. Nach einem langen Ball tauchte er frei vor dem Tor auf, brachte das Spielgerät aber nicht unter Kontrolle. Ein Kopfball von James Milner ging knapp drüber.