FC Liverpool gegen SSC Neapel live im Stream, TV und Ticker schauen

Live im Stream, TV und Ticker: So seht Ihr FC Liverpool gegen SSC Neapel am 6. Spieltag der Champions League!

Anzeige

Endspiel in Gruppe C für Klopp und Ancelotti! Die beiden ehemaligen Bundesliga-Trainer von Borussia Dortmund und dem FC Bayern München treffen in der Partie FC Liverpool gegen SSC Neapel am Dienstag (21 Uhr / live im SPORTBUZZER-Ticker) aufeinander – und es geht um das Achtelfinale! Liverpool braucht nach dem 0:1 im Hinspiel im Stadio San Paolo unbedingt einen Sieg, idealerweise mit zwei Toren Vorsprung, um das Achtelfinale noch zu erreichen. Die „Reds“ kassierten mit ihrem deutschen Trainer Jürgen Klopp (51) drei Niederlagen in fünf Spielen – das ist zu viel für die hohen Ansprüche des mit 913 Millionen Euro zweitteuersten Kaders der Premier League! Insbesondere die beiden Pleiten in Folge, 0:2 in Belgrad und 1:2 beim direkten Konkurrenten Paris St.-Germain brachten Liverpool unter Zugzwang. Sogar ein komplettes „Aus“ im Europapokal ist für den fünfmaligen Meistercup- und Champions-League-Sieger möglich. Dazu müsste der LFC vor heimischer Kulisse gegen Neapel verlieren und Roter Stern Belgrad zeitgleich gegen Paris St.-Germain mit dem dritten Ex-Bundesligatrainer in dieser Gruppe, Thomas Tuchel, verlieren. Letzteres Szenario erscheint unwahrscheinlich, nicht jedoch das Ausscheiden des Vorjahresfinalisten aus Liverpool in der Gruppenphase.

Ein Passant geht in der Jordan Street/Ecke Jamaica Street an einem Wandbild von Jürgen Klopp, Trainer des FC Liverpool, von Street-Art-Künstler Akse vorbei. © dpa

Anzeige

„Jetzt haben wir ein Endspiel und Anfield muss uns tragen“, hatte Jürgen Klopp schon nach dem 1:2 in Paris gesagt. Am Dienstag wird es ernst, Liverpool braucht gegen Napoli eine magische Nacht – wie vor 14 Jahren, als ein 3:1 gegen Olympiakos Piräus mit einer unglaublichen Aufholjagd den Weg ins Finale von Istanbul ebnete. Der Rest ist Geschichte, die „Reds“ holten am Bosporus ihren fünften Europacup-Titel im Meisterwettbewerb.

Im September 2017 wurde Carlo Ancelotti beim FC Bayern entlassen. Inzwischen arbeitet der Erfolgstrainer beim SSC Neapel. © Getty

Der FC Liverpool geht als ungeschlagener Tabellenführer der englischen Premier League in dieses Spiel – und tritt trotz der Gewissheit, unbedingt siegen zu müssen, selbstbewusst auf „Ich freue mich wirklich auf dieses Spiel“, sagte Jürgen Klopp am Montag in der Pressekonferenz in Anfield, „wir haben diese Situation herbeigeführt und haben immer noch die Chance, weiterzukommen, das ist sehr speziell…“ Klopps Abwehrchef Virgil van Dijk gibt sich ebenfalls resolut: „Wir wollen zeigen, dass wir in die Champions League gehören!“ Der Gegner aus Neapel ist mit dem früheren Bayern-Coach Carlo Ancelotti Wettbewerb übergreifend 12 Spiele ungeschlagen und ließ beim 1:0-Erfolg im Hinspiel nicht einen einzigen Torschuss der Engländer zu. Schafft Napoli im Stadion an der Anfield Road ein Remis, steht der ehemalige Klub von Fußballidol Diego Armando Maradona zum dritten Mal bei fünf Champions-League-Teilnahmen im Achtelfinale. Das gelang zuletzt 2016/2017. Angst hat Carlo Ancelotti vor der unvergleichlichen Atmosphäre in Liverpool nicht. „Auch die italienischen Fans sind in solchen Spielen total verrückt“, sagte der 59-Jährige. Italiens Fußballbibel Gazzetta dello Sport sieht Neapel und Stürmer Lorenzo Insigne „auf Brexit-Mission“. Mal abwarten.

50 ehemalige Spieler des FC Liverpool und was aus ihnen wurde Steven Gerrard, Fernando Torres und Mario Balotelli gehören fraglos zu den bekanntesten Spielern in der Geschichte des FC Liverpool. Doch was machen Sie heute? Der SPORTBUZZER hat sich auf Spurensuche begeben. Was machen 50 ehemalige Liverpool-Stars wie Michael Owen und Emile Heskey heute? Klickt Euch durch die Galerie! ©

Wie sehe ich das Spiel FC Liverpool gegen SSC Neapel live im Stream?

Der Streamingdienst DAZN zeigt FC Liverpool gegen SSC Neapel am Mittwoch ab 21 Uhr live und exklusiv. Ein Abo ist erforderlich. Der Streamingdienst kostet 9,99 Euro im Monat. Alle sechs Gruppenspiele des FC Liverpool in der Champions League sind in voller Länge ausschließlich bei DAZN zu sehen.

Sehe ich FC Liverpool gegen SSC Neapel auch bei Sky?

Ja, allerdings nur in der Sky-Konferenz mit regelmäßigen Einblendungen. Die Exklusivrechte hält DAZN.

Wird FC Liverpool gegen SSC Neapel live im Free-TV übertragen?

Nein! Durch die veränderte Rechtelage bei der Champions League gibt es seit dieser Saison keine Champions-League-Spiele mehr im Free-TV. Zusammenfassungen der Top-Spiele laufen innerhalb der Vorberichterstattung zum Europa-League-Spiel RB Leipzig gegen Rosenborg BK am Donnerstag bei NITRO und auch im frei zu empfangenden Sender Sky Sport News HD. Champions League im reinen Ergebnisdienst und ohne Bewegtbilder bietet die Sendung Fantalk bei SPORT 1 am Dienstag ab 20 Uhr.

Sehe ich FC Liverpool gegen SSC Neapel auch in meiner Sportsbar?

Ja, diese Möglichkeit gibt es. Dank einer Kooperation der beiden Rechte-Inhaber DAZN und Sky können alle Champions-League-Spiele, die beim Streamingdienst bzw. beim Pay-TV-Sender zu sehen sind, bundesweit auch in Bars und Kneipen verfolgt werden, die offiziell als „Sky Sportsbar“ lizenziert sind. Liverpool-Fans in Deutschland treffen sich mit der LFC Family bei den Spielen der „Reds“ u. a. in angestammten Bars in Berlin, Dresden, Hamburg, Karlsruhe und Mannheim.

Gibt es auch einen kostenlosen Livestream?

Ja, diese Möglichkeit gibt es! Wer noch kein Kunde von DAZN ist, erhält einen Freimonat und kann somit FC Liverpool gegen SSC Neapel kostenlos verfolgen. Wer diese Verpflichtung nicht eingehen will, für den hält das Internet natürlich Alternativen bereit, um FC Liverpool gegen SSC Neapel gänzlich kostenlos und ohne Verpflichtung zu sehen. Allerdings befindet man sich dabei in einer juristischen Grauzone. Wer Sport illegal streamt, kann sich strafbar machen. Außerdem muss man sich auf ausländische Kommentatoren, nervige Wett-Angebote, Pop-ups und schlechtere Bildqualität einstellen.

Wie verfolge ich das Spiel im Live-Ticker?