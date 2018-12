FC Liverpool vor Winter-Transfer? Klopp will wohl Ex-Bundesliga-Spieler verpflichten

Was für ein Drama! Der FC Liverpool hat das Achtelfinale der Champions League in einem Herzschlagfinale gegen den SSC Neapel erreicht. LFC-Coach Jürgen Klopp kann also nun beruhigt für die zweite Saisonhälfte in Europa und der Premier League planen. Die englische Zeitung Daily Mirror berichtet nun über einen möglichen Winter-Transfer - und der Kandidat für den FC Liverpool ist ein Ex-Bundesliga-Profi: Pascal Groß (165 Spiele für den FC Ingolstadt, 17 Tore, 40 Vorlagen). Trainer Klopp soll ein großer Fan des Deutschen sein.

Groß überzeugte in der vergangenen Saison beim Premier-League-Rivalen Brighton & Hove Albion: Der 27-Jährige schoss in 38 Ligaspielen für den Aufsteiger der Vorsaison sieben Tore und gab acht Vorlagen. Damit war Groß einer der Leistungsträger der "Seagulls". In der aktuellen Saison läuft es für den zentralen Mittelfeldspieler, der auch offensiv im Zentrum eingesetzt werden kann, dagegen weniger gut. Wegen einer Verletzung am Sprunggelenk verpasste Groß die Hälfte aller Ligaspiele in dieser Saison. Ein Treffer in acht Spielen (immerhin ein Tor am 2. Spieltag beim Sieg gegen Manchester United) ist trotzdem eine magere Ausbeute.