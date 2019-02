Die Lage für Borussia Dortmund an der Tabellenspitze ist nicht einfacher geworden. Nachdem Verfolger FC Bayern am Freitagabend beim FC Augsburg (3:2) den Rückstand auf zwei Zähler verkürzt hat, steht man in der Partie 1. FC Nürnberg gegen Borussia Dortmund am Montag (20.30 Uhr, live im SPORTBUZZER-Ticker) immens unter Zugzwang. Die Borussia ist seit vier Pflichtspielen ohne Sieg und kassierte in drei dieser Partien jeweils drei Gegentore.

Die Borussia braucht beim Tabellenletzten 1. FC Nürnberg, dem man im Hinspiel beim 7:0 die höchste Niederlage seiner Bundesliga-Historie zufügte, unbedingt ein Erfolgserlebnis. Rein statistisch spricht nichts dagegen: Seit 12 Spielen ist der BVB gegen den ,,Club" unbesiegt. In diesem Zeitraum leistete sich Dortmund nur drei Unentschieden. „Es ist für uns vorteilhaft, weil wir mehr Zeit haben und der eine oder andere Spieler, der vorher verletzungsbedingt nicht dabei war, die Chance hat, dazuzukommen“, erklärte Sportdirektor Michael Zorc. Ein Teil der zuletzt angeschlagenen Spieler ist wieder ins Training eingestiegen, darunter Julian Weigel, Manuel Akanji und Paco Alcacer. Für Lukasz Piszczek reicht die Zeit bis Montag nicht aus. Marco Reus und Christian Pulisic werden auch in Nürnberg fehlen und frühestens gegen Bayer 04 Leverkusen am kommenden Sonntag zurückerwartet.

Diese Montagsspiele gab es vor 2018 in der Fußball-Bundesliga: 30. März 1964, 1. FC Saarbrücken – Borussia Dortmund 2:1: In der Premierensaison wurde der Ostermontag für Nachholspiele frei gehalten. Das erste von vieren an diesem Tag stieg in Saarbrücken (Anpfiff 14.30 Uhr), wo das Schlusslicht vor 18.000 Zuschauern seinen ersten Heimsieg in der Bundesliga feierte. Das erste Montagstor schoss aber der Dortmunder Lothar Emmerich (Foto). © Muras

,,Die Sinne sind geschärft. Wir tun alles dafür, wieder in die Erfolgsspur zu kommen“, sagte Zorc in der Pressekonferenz vor dem Spiel mit Blick auf die jüngsten vier Partien, die der BVB Wettbewerb übergreifend nicht gewinnen konnte. „Es war klar, dass es auch eine Phase gibt, in der man nicht jedes Spiel im Hurra-Stil gewinnt. Wir haben das Gefühl, dass jetzt fast jeder Fehler bestraft wird. Wir haben aktuell kein Spielglück." Das muss der BVB in Nürnberg notfalls erzwingen...Simon Rhein fehlt bei den Gastgebern gesperrt. Nach der Trennung von Trainer Michael Köllner sitzt Interimscoach Boris Schommers auf der Bank des Aufsteigers. ,,Die Mannschaft hat den Wechsel im Trainerteam positiv aufgenommen", sagt Schommers vor dem Spiel, ,,wir müssen sehr kompakt und aggressiv gegen den Ball arbeiten. Es wird Veränderungen geben in der Art und Weise, wie wir spielen und auch in der Aufstellung." Der 1. FC Nürnberg ist als Schlusslicht seit 16 Spielen ohne Sieg. Im Kalenderjahr 2019 gelang bisher nur gegen Werder Bremen (1:1) ein Punktgewinn.

Wie sehe ich das Spiel 1. FC Nürnberg gegen Borussia Dortmund live im TV?

Das Heimspiel des 1. FC Nürnberg gegen Borussia Dortmund wird live und exklusiv im Eurosport Player auf dem Sender Eurosport 2 HD Xtra übertragen. Moderator Jan Henkel und Matthias Sammer melden sich am Freitag ab 19.30 Uhr mit Studiogästen aus dem Max-Morlock-Stadion. Zum Kommentatoren-Pool von Eurosport gehören, u. a. Matthias Stach, Tobias Fischbek und Robbie Hunke.

Wird die Partie 1. FC Nürnberg gegen Borussia Dortmund live im Free-TV übertragen?

Nein, Eurosport hält die Exklusivrechte. Eine Zusammenfassung des Spiels 1. FC Nürnberg gegen Borussia Dortmund ist am Montagabend im Free-TV in der Sendung ,,100 % Bundesliga" bei NITRO ab 22.15 Uhr zu sehen. Sky-Abonnenten können das Spiel ab 22.30 Uhr in einer längeren Zusammenfassung sehen.

Gibt es einen Livestream?

Ja. Sollte man als Eurosport-Abonnent keinen Fernseher zur Verfügung haben, bietet der Sender eine Alternative. Im Internet per PC, Laptop, Tablet oder Smartphone kann man das Spiel via Eurosport Player sehen. Aber: Lediglich auf Smart-TVs der Marke Samsung, die mit dem Tizen-Betriebssystem ausgestattet sind, ist die Eurosport-App verfügbar. Auch die Kunden von Amazon Prime können das Spiel mit entsprechendem Abo ebenfalls im Livestream sehen. Im Eurosport-Free-TV-Sender Eurosport 1 ist das Warm-up zum Spiel ab 19.30 Uhr zu sehen.

Gibt es auch einen kostenlosen Livestream?

Das Internet bietet natürlich Alternativen, wenn du nicht für den Livestream für das Bundesliga-Spiel 1. FC Nürnberg gegen Borussia Dortmund bezahlen möchtest. Allerdings musst du dich auf eine schlechtere Bild- und Tonqualität, ausländische Kommentatoren und nervige Pop-ups einstellen. Außerdem bewegt man sich in einer rechtlichen Grauzone, weil die Legalität solcher Streams umstritten ist.

