Felix Magath über Job beim 1. FC Nürnberg: „Jederzeit in der Lage, einem Verein zu helfen“

Felix Magath hat Interesse an dem derzeitig vakanten Posten des sportlichen Leiters beim 1. FC Nürnberg bekundet. „Ich gehöre zwar zu den alten Modellen der Liga, sehe mich aber jederzeit in der Lage, einem Verein in Not zu helfen“, sagte der 65-Jährige der Nürnberger Zeitung am Montag. Magath war 1998 mit dem FCN in die Bundesliga aufgestiegen. Bereits am Freitag hatte der SPORTBUZZER über ein etwaiges Engagement von Magath beim "Club" berichtet.