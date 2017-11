FC Porto gegen RB Leipzig live im TV, Online-Stream und Ticker schauen

Wie wichtig die Partie FC Porto gegen RB Leipzig am Mittwoch (20.45 Uhr / live im SPORTBUZZER-Ticker) ist, zeigte sich schon einen Tag vorher. RB-Coach Ralph Hasenhüttl (50) absolvierte Dienstag früh mit seinen Profis das Abschlusstraining am Cottaweg und eben nicht in Porto. Der Österreicher fordert nach den beiden schmerzhaften Pleiten gegen den FC Bayern im Pokal und in der Liga unbedingt einen Sieg in der Champions League. Es wäre Leipzigs erster Auswärtserfolg in Europa überhaupt. „Wenn wir in Porto gewinnen, sieht es gut aus“, erklärte Hasenhüttl am Dienstag in der Pressekonferenz zum Spiel, „deswegen ist das ein ganz wichtiges Spiel für uns.“ Geschäftsführer Oliver Mintzlaff am Sonntag im Sport 1-Doppelpass schon einen Schritt weiter: „Die nächste Stufe wäre dann, international zu überwintern.“ Neben Stefan Ilsanker (Zehenbruch) war Naby Keita vor dem Spiel nach einer Schienbein-Prellung fraglich. „Ich hoffe, dass es bis Mittwoch geht“, ließ Hasenhüttl den Einsatz des Mittelfeld-Antreibers am Dienstag noch offen.