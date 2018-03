FC Rot-Weiß Erfurt meldet Insolvenz an

Das Ziel Klassenerhalt wurde verfehlt: Drittligist FC Rot-Weiß Erfurt hat am Dienstagabend beim Amtsgericht Erfurt Insolvenz angemeldet. Eine rettende Platzierung in der 3. Liga ist für die Erfurter nunmehr unerreichbar. Zwölf Punkte trennen sie vom Klassenerhalt. Zusätzlich dazu werden dem Verein wegen des Antrags auf Insolvenz weitere neun Punkte abgezogen. Damit beträgt der Abstand auf einen Nichtabstiegsplatz 21 Punkte, die in den zehn ausstehenden Spielen wohl kaum mehr zu holen sind.