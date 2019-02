Champions League im Liveticker: FC Schalke gegen ManCity und Atletico Madrid gegen Juventus

Die Voraussetzungen für einen sportlichen Befreiungsschlag im Champions-League-Knaller gegen Manchester City sind für den FC Schalke 04 miserabel. "Wir sind der klare Nicht-Favorit", meinte Coach Domenico Tedesco. Noch nie seit Einführung der Drei-Punkte-Regel in der Bundesliga stand der auf Platz 14 abgestürzte FC Schalke 04 zu diesem Saisonzeitpunkt (nach 22 Spieltagen) schlechter da. Und ausgerechnet vor dem ohnehin komplizierten Duell mit dem mutmaßlich übermächtigen englischen Meister am Mittwoch (21 Uhr/So könnt ihr das Spiel live sehen!) in der Veltins-Arena ist die Stimmung bei den Königsblauen auf dem Nullpunkt.