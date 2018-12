Schalke 04 gegen Bayer 04 Leverkusen live im TV und Online-Stream schauen

Fußball-Deutschland blickt am Mittwoch mit FC Schalke 04 gegen Bayer 04 Leverkusen (18.30 Uhr/ live im SPORT BUZZER-Ticker ) auf die einzige Partie, die zu dieser Uhrzeit angepfiffen wird. Auf Schalke wird das Team von Trainer Domenico Tedesco (33) in Sonder-Trikots auflaufen, die dem Ende des Steinkohle-Abbaus im Ruhrgebiet gewidmet sind.

Ob die Begegnung auch das Ende der Dienstzeit von Heiko Herrlich (47) bei Bayer 04 Leverkusen ist, darüber wird unter dem Bayer-Kreuz spätestens seit dem 1:2 bei Eintracht Frankfurt am Sonntagabend spekuliert. Die Bayer-Elf hat es in dieser Saison nicht geschafft, Konstanz in ihre Leistung zu bringen. Dem 5:1-Erfolg in Larnaca auf Zypern in der Europa League, folgte in Frankfurt die bereits siebte Niederlage im 15. Bundesliga-Spiel. Das ist zu wenig für die Ansprüche der Leverkusener, für die Gastspiele auf Schalke immer gern gesehen sind.