Die Derby-Aufstellung: Schalke 04 und BVB - So könnten sie spielen!

BVB-Aufstellung wieder mit Götze statt Alcacer?

Besonders spannend: Die Aufstellungen! Beim BVB stellt sich wieder die Frage nach Paco Alcacer. Der spanische Torjäger (zehn Tore in acht Einsätzen) war zuletzt in der Bundesliga nur Ersatz für Mario Götze und traf als Joker - in der Champions League gegen den FC Brügge enttäuschte Alcacer allerdings bei seinem Startelf-Einsatz. Gut möglich, dass Favre also wieder auf die Taktik setzt, Götze als Zermürber in die Start-Aufstellung zu berufen. "Wenn ich anfange und nach einer Stunde Paco kommt und ein Tor macht, ist das doch nicht so schlecht für die Mannschaft", sagte Götze zuletzt über seinen Teamkollegen.