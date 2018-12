Kabinen-Krach wegen Domenico Tedesco? Bericht über Schalke-Zoff

Dem brisanten Bericht zufolge soll vor allem Tedescos sehr theoretische Herangehensweise an den Fußball nicht in der gesamten Mannschaft gut ankommen. Außerdem sorgt die Rotation des Deutsch-Italieners für Unverständnis. Nicht zuletzt in der Abwehr, in der vergangenen Saison oftmals fest besetzt mit Naldo, Matija Nastasic und Thilo Kehrer in einer Dreierkette. Inzwischen lässt Tedesco mal mit einer Vierer- mal mit einer Dreierkette spielen - das sorgt für Verwirrung und lässt die Abwehr um Torwart Ralf Fährmann auch mal kräftig patzen wie zuletzt gegen Augsburg (1:1) oder Leverkusen, wo der im Vorjahr noch so sichere Keeper zwei Mal krass daneben langte. Der einstige Abwehrchef Naldo ist außerdem nicht mehr gesetzt.