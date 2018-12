Felix Magath tritt gegen Schalke nach: "Nicht als Freunde auseinandergegangen"

Harsche Kritik am FC Schalke 04! Ex-Trainer Felix Magath erkennt in der aktuellen Krise der "Knappen" Parallelen zu seiner eigenen Zeit als Coach auf Schalke. Der 65-Jährige trat im Gespräch mit der WAZ außerdem ungewöhnlich hart gegen seinen ehemaligen Verein nach, den er von 2009 bis 2011 betreute. Dabei habe er selbst "Schalke in einem deutlich besseren Zustand hinterlassen", als er es vorfand.