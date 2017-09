FC Schalke 04 gegen Bayer 04 Leverkusen live im TV, Online-Stream und Ticker schauen

FC Schalke 04 gegen Bayer 04 Leverkusen – in der Partie am Freitag (20.30 Uhr / live im SPORTBUZZER-Ticker) erwarten die Königsblauen in der VeltinsArena einen echten Angstgegner in der Bundesliga. Die Bayer-Elf gewann die letzten drei Spiele auf Schalke allesamt. Ein vierter Erfolg in Serie in Gelsenkirchen wäre eine neue, vereinsinterne Bestmarke.