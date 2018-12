FC Schalke 04 gegen Borussia Dortmund live im TV, Online-Stream und Ticker schauen

Fußball-Deutschland blickt auf die Partie FC Schalke 04 gegen Borussia Dortmund am Samstag (15.30 Uhr / live im SPORT BUZZER-Ticker )! Für BVB-Coach Lucien Favre (61) ist es das erste Revier-Derby, für den fast 30 Jahre jüngeren S04-Trainer Domenico Tedesco kann es das dritte Revier-Duell werden, in dem er ohne Niederlage bleibt!

Zudem schauen auch die Konkurrenten der Dortmunder an der Tabellenspitze, Borussia Mönchengladbach, RB Leipzig und der FC Bayern München, interessiert auf die 174. Begegnung der beiden Revierklubs. Bringt ausgerechnet der Erzrivale FC Schalke 04 dem Spitzenreiter BVB die erste Niederlage bei? Die Chancen stehen zumindest statistisch gesehen gut. Dortmund gewann in der letzten Saison keines der beiden Derbys und verspielte vor allem im Heimspiel, beim legendären 4:4, einen 4:0-Pausenvorsprung. Der letzte BVB-Sieg auf Schalke liegt bereits fünf Jahre zurück: 3:1 am 26. Oktober 2013. „Für Schalke könnte das Derby zu keinem besseren Zeitpunkt kommen“, schreibt Steffen Freund (48), der in den Neunzigerjahren für beide Klubs spielte, am Donnerstag in einer Kicker-Kolumne, „ich rechne mit einem Schalker Sieg – aber den Meistertitel holt der BVB.“ S04-Manager Christian Heidel zur unglaublichen Spannung vor diesem Derby: „Wir fahren beide keinen Schmusekurs, das würde uns sowieso niemand abnehmen. Wir haben aber nichts davon, die Stimmung künstlich anzuheizen.“