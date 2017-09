FC Schalke 04 gegen FC Bayern München live im TV, Online-Stream und Ticker schauen

FC Schalke 04 gegen FC Bayern München – mehr Spitzenspiel in der Fußball-Bundesliga als dieses Mal war diese Partie, die am Dienstag (20.30 Uhr / live im SPORTBUZZER-Ticker) steigt, seit langem nicht mehr.

Die Schalker können mit einem Sieg sogar vorübergehend den Erzrivalen Borussia Dortmund von der Spitze kippen. Auch die Bayern wären mit einem Auswärtserfolg auf Schalke mit dann 12 Punkten aus fünf Spielen zumindest bis zum BVB-Auftritt in Hamburg bzw. zu Hannovers Gastspiel in Freiburg am Mittwoch wieder vorn.