FC Schalke 04 gegen Hertha BSC live im TV, Online-Stream und Ticker schauen

Diesen Start hatte man sich auf Schalke anders vorgestellt. Mit einem 1:2 in der Nachspielzeit beim VfL Wolfsburg ging Königsblau vor der Partie FC Schalke 04 gegen Hertha BSC am Sonntag (18 Uhr / live im SPORTBUZZER-Ticker) in die Saison. Nun geht es für die Knappen im ersten Heimspiel der Saison gegen die Berliner darum, den totalen Fehlstart zu vermeiden.

Die Statistik ist klar auf Seiten der Schalker: Die letzte drei Liga-Duelle gegen Hertha gewannen sie allesamt – und das ohne Gegentor. In der heimischen Arena ist der FC Schalke 04 gar seit zehn Spielen gegen den Hauptstadtklub ohne Punktverlust. Gegen kein anderes Bundesliga-Team blieb Schalke in seiner Vereinsgeschichte länger ungeschlagen. Allein Abwehrchef Naldo (34) gewann vier Mal gegen die Berliner. Abwehrspieler Matija Nastasic wird nach seinem Platzverweis am ersten Spieltag in Wolfsburg gesperrt fehlen.

„Wir freuen uns tierisch auf unser erstes Heimspiel. Mit Hertha BSC erwartet uns eine starke Mannschaft. Aber wir sind vorbereitet und haben richtig Lust auf das Spiel“, sagte Schalke-Trainer Domenico Tedesco (32) vor dem Spiel. Lust dürfte man auf Schalke auch auf die Champions-League-Gruppenphase haben. Mit dem FC Porto, Lokomotive Moskau mit Ex-S04-Kapitän Benedikt Höwedes und Galatasaray Istanbul erwischte der Revierklub eine machbare Vorrundengruppe – und genießt in exakt 17 Tagen nach der Länderspielpause gegen den FC Porto wieder Heimrecht. Hertha BSC stellte mit einem Durchschnittsalter von 24,5 Jahren das jüngste Team am ersten Spieltag. Nach dem 1:0-Arbeitserfolg gegen Aufsteiger 1. FC Nürnberg hofft Trainer Pal Dardai (42) nun auf eine Trendwende in der Veltins Arena: „Schalke will unbedingt gewinnen - im ersten Spiel hat das nicht geklappt. Aber wir wollen auch siegen: Wir wollen mutig und frech sein. Davie Selke will dabei sein und sagt, er ist fit. Aber wir wollen kein Risiko gehen, deswegen wird er noch nicht mitkommen.“

Wie sehe ich das Spiel FC Schalke 04 gegen Hertha BSC live im TV?

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt FC Schalke 04 gegen Hertha BSC am Samstag ab 17.45 Uhr live und exklusiv. Die Übertragung läuft auf den Kanälen Sky Bundesliga 1 und HD. Live-Kommentator auf Schalke ist Kai Dittmann.

Wird FC Schalke 04 gegen Hertha BSC live im Free-TV übertragen?

Nein. Sky hält die Exklusivrechte. Eine Zusammenfassung des Spiels FC Schalke 04 gegen Hertha BSC ist später im Free-TV ab 21.45 Uhr in den ARD-Regionalprogrammen zu sehen.

Gibt es einen Livestream?

Ja. Wer als Sky-Kunde keinen Fernseher zur Verfügung hat, kann das Spiel FC Schalke 04 gegen Hertha BSC über Sky Go im Livestream ansehen. Das geht über PC, Smartphone und Tablet. Sky hat eine App entwickeln lassen, die man im iTunes- und Google-Play-Store kostenfrei herunterladen kann.

Gibt es auch einen kostenlosen Live-Stream?

Das Internet bietet natürlich Alternativen, wenn Du nicht für den Livestream für das Bundesliga-Spiel FC Schalke 04 gegen Hertha BSC bezahlen möchtest. Allerdings musst Du Dich auf eine schlechtere Bild- und Tonqualität, ausländische Kommentatoren und nervige Pop-ups einstellen. Außerdem bewegt man sich in einer rechtlichen Grauzone, weil die Legalität solcher Streams umstritten ist.

Wie verfolge ich das Spiel im Liveticker?