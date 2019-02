FC Schalke 04 gegen Gladbach live im TV und Online-Stream schauen

Zweiter Winter-Neuzugang ist der pfeilschnelle Rabbi Matondo aus der U23 des englischen Meisters Manchester City. Schalke zeigte zumindest von den Ergebnissen her mit dem 2:1 gegen den VfL Wolfsburg und beim 2:2 bei Hertha BSC nach der Winterpause einen Aufwärtstrend. Aber: Gegen Borussia Mönchengladbach ist man seit vier Spielen sieglos. Auf Schalke gab es für den VfL Borussia aber aus den letzten vier Spielen nur einen Punkt. Das Hinspiel ging mit 2:1 an die Gladbacher, die nach dem 3:0-Erfolg von RB Leipzig am Freitagabend in Hannover unter Zugzwang geraten sind.