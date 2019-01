Bundesliga-Test: Schalke 04 gegen den KRC Genk live im Stream schauen

Spiel eins nach Naldo! Nach dem Wechsel des brasilianischen Abwehrchefs zur AS Monaco ist die Partie FC Schalke 04 gegen KRC Genk im spanischen Trainingslager am Freitag (15.30 Uhr) eine wichtige Standortbestimmung vor dem Rückrundenstart.

Die Rolle des Abwehrchefs könnte nach Naldos Abgang an Benjamin Stambouli (28) fallen. ,,Jeder muss jetzt ein bisschen Kapitän sein", sagte der Abwehrspieler in einem Interview auf der offiziellen Schalker Vereinsseite. ,,Wir müssen uns alle gegenseitig helfen und ich muss meine Erfahrung an die jüngeren Spieler weitergeben und ihnen helfen." Inwieweit diese Hilfe bereits im Test gegen die Belgier aus Genk vonnöten ist, werden die 90 Minuten zeigen.

Der KRC Genk führt die belgische Jupiler League mit sieben Punkten vor Dortmunds CL-Gruppengegner FC Brügge an. In der Zwischenrunde treffen die Königlichen aus Genk in der Europa League auf Slavia Prag, während es Schalke mit Manchester City und seinem früheren S04-Spieler Leroy Sané zu tun bekommt. Der in der Bundesliga stagnierende Vizemeister von 2018 will die Zeit in Benidorm vor allem nutzen, um sich neu aufzustellen. Stambouli dazu: „Ein Trainingslager bietet immer die Möglichkeiten, neue Lösungen zu finden und hart zu arbeiten – und das haben wir.“