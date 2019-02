Der englische Meister Manchester City mit Trainer Pep Guardiola (48) ist mit Sicherheit eine der größten Herausforderungen, die auf den FC Schalke 04 in der Champions League warten konnten. In der Partie FC Schalke 04 gegen Manchester City am Mittwoch (21 Uhr; live im SPORTBUZZER-Ticker) ist der Tabellen-14. aus der Bundesliga nicht nur aufgrund seiner aktuellen sportlichen Situation klarer Außenseiter. Auch die Bilanz gegen englische Teams respektive gegen Manchester City spricht klar gegen die Königsblauen. Schalke gewann seit 1958 gerade mal vier von 17 Spielen gegen eine Mannschaft aus England. An Man City scheiterte man auch 2008 in der Gruppenphase des UEFA-Pokals (0:2) und im Pokalsieger-Halbfinale 1970. Mit 1:5 gingen Norbert Nigbur, Stan Libuda und Co. nach 1:0 im Schalker Hinspiel an der Maine Road noch unter.