Bericht: Holt sich Schalke 04 Barca-Profi Munir El Haddadi? Vertrag läuft aus

Ab 1. Januar können Vereine nun an El Haddadi herantreten, um mit dem jungen Spanier über einen ablösefreien Transfer zu verhandeln. Der Mittelstürmer stammt aus der Jugend des FC Barcelona und absolvierte 2014 ein Länderspiel für die Iberer. Laut Mundo soll sich allerdings nicht nur S04 für El Haddadi interessieren, sondern auch die AS Rom, SSC Neapel, Olympique Marseille und West Ham United.

Alcacer-Transfer zeigt: Barca-Ersatzstürmer in der Bundesliga treffsicher

Zuletzt war der Angreifer innerhalb der spanischen Liga an Deportivo Alaves verliehen. Dort erzielte er in 37 Spielen immerhin 14 Tore. In Barcelona kommt El Haddadi aufgrund der großen Konkurrenz kaum zum Einsatz. 147 Minuten waren es in der laufenden Saison bisher - aufgeteilt auf insgesamt sieben Spiele. Schalke benötigt dringend einen Stürmer: Die Angreifer Guido Burgstaller, Mark Uth und Franco Di Santo fehlen verletzt. Der Argentinier soll genau wie Breel Embolo und Halbstürmer Yevhen Konoplyanka außerdem zu den Verkaufskandidaten gehören.