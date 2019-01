FC Schalke 04: Rabbi Matondo gelandet - Unterschrift schon am Dienstag?

Der FC Schalke 04 stärkt seine flügellahme Offensive - und steht unmittelbar vor der Verpflichtung von Rabbi Matondo von Manchester City. Der 18-Jährige landete am Montagabend mit seiner Entourage am Düsseldorfer Flughafen und wurde persönlich von Sportvorstand Christian Heidel in Empfang genommen. Matondo soll Schalke mit seiner Schnelligkeit unberechenbarer machen und einen langfristigen Vertrag unterschreiben.