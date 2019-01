Bericht: Tedesco degradiert Ralf Fährmann - Torwart-Hammer bei Schalke 04

Beim FC Schalke 04 bahnt sich nach einer schwachen Hinrunde eine große Überraschung an. Nach Informationen von Sky nimmt Trainer Domenico Tedesco vor dem Rückrunden-Start der Schalker gegen den VfL Wolfsburg (18 Uhr/ SPORT BUZZER-Ticker) einen Wechsel auf der Torwart-Position vor. Statt Ralf Fährmann soll demnach Youngster Alexander Nübel das S04-Tor hüten. Es wäre der nächste Umbau in der Hintermannschaft der Schalker, nachdem Tedesco bereits auf Naldo verzichtet hatte.

Der Wechsel ist eine faustdicke Überraschung, denn Fährmann ist nicht nur langjährige Nummer 1 der Schalker, sondern auch Identifikationsfigur und Kapitän der Mannschaft. Laut Sky soll sich Tedesco aus sportlichen Gründen für Nübel entschieden haben. Fährmann ist bereits der zweite S04-Kapitän, den Tedesco degradiert. Im Sommer 2017 setzte der damals neue Trainer Vereinsikone Benedikt Höwedes zu Saisonbeginn auf die Bank . Später wurde der Weltmeister an Juventus Turin verliehen, im Juli schließlich nach Moskau verkauft.

Nübel überzeugte schon in der Champions League als Fährmann-Vertreter

Fährmann hatte eine für seine Verhältnisse schwache Hinrunde gespielt und gleich mehrfach Gegentore unmittelbar verschuldet . Ganz anders Nübel: Der deutlich jüngere Ersatzmann überzeugte beispielsweise in der Champions League, als er Fährmann gegen Galatasaray Istanbul ersetzte . Der ehrgeizige Nübel hatte sich für eine Verlängerung seines Vertrages mehr Chancen auf Spielzeit gewünscht - diese Möglichkeit scheint nun gekommen.

VfL Wolfsburg: Labbadia puzzelt an der Taktik - welche Optionen gibt es auf Schalke?

Tedesco hatte zuletzt immer wieder betont, dass Fährmann weiterhin die Nummer 1 bleibt - deshalb verwundert der Zeitpunkt des Torwart-Wechsels, zumal Tedesco weitere Unruhe in der Defensive vermeiden wollte. S04 hatte im Winter bereits den einstigen Abwehrchef Naldo an die AS Monaco abgegeben.