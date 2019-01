Transfer beim FC Schalke? Kroatien-Torjäger Nikola Kalinic wohl im S04-Fokus

Der FC Schalke 04 befindet sich immer noch im Abstiegskampf der Bundesliga. Auch nach dem 2:1-Sieg der Schalker am Wochenende gegen den VfL Wolfsburg ist Relegations-Platz 16 immer noch gefährlich nah (sieben Punkte). Doch trotzdem hat S04 noch immer nichts auf dem Winter-Transfermarkt unternommen. Bisher hatte der aktuelle Bundesliga-Zwölfte nur Abgänge zu vermelden: Naldo wechselte zur AS Monaco, Johannes Geis zum 1. FC Köln. Dabei forderte Schalke-Trainer Domenico Tedesco laut Bild-Bericht noch im Trainingslager einen neuen Innenverteidiger, einen Außenstürmer und einen neuen Mittelstürmer. Immerhin den Torjäger scheint S04 nun gefunden zu haben.

Möglicher Schalke-Transfer Kalinic: Higuain-Wechsel als Auslöser?

Nach Bild-Informationen soll Schalke 04 bei Atlético Madrid wegen Stürmer Nikola Kalinic angefragt haben. Der 31 Jahre alte Kroate wechselte erst im August für 14,5 Millionen Euro vom AC Mailand nach Madrid. Durchsetzen konnte sich Kalinic aber nicht. In 18 Pflichtspielen erzielte der sonst so treffsichere Kroate erst vier Tore. So wenig, dass sich Atlético wohl schon nach einem Ersatz umsehen soll.