Bundesliga im Liveticker: Der FC Schalke trifft auf den 1. FC Nürnberg

Vor dem Bundesliga-Heimspiel gegen den 1. FC Nürnberg plagen den FC Schalke 04 vor allem Personalprobleme in der Offensive. Trainer Domenico Tedesco muss am Samstag (18.30 Uhr/So könnt ihr das Spiel live sehen!) ohne die Angreifer Breel Embolo (Mittelfußbruch), Mark Uth (Sehnenverletzung) und Cedric Teuchert (Teilruptur der Hüftbeugesehne) auskommen. "Alle anderen sind fit", sagte der Trainer des Bundesligisten.