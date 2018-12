Bundesliga im Liveticker: FC Schalke erwartet Bayer Leverkusen

Abschied vom Steinkohlebergbau und Personalgerüchte: All das versuchen die Trainer Domenico Tedesco und Heiko Herrlich vor dem Krisenduell zwischen den bislang so enttäuschenden Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04 und Bayer Leverkusen am Mittwoch (18.30 Uhr/So könnt ihr das Spiel live sehen!) betont auszublenden. "Es wird sehr emotional. Wir wissen, welche Bedeutung dies für die Region hat", sagte Tedesco zum Ende des Industriezweigs Steinkohlebergbau, den die Königsblauen unter anderem mit Sondertrikots würdigen.

"Aber wir müssen unseren Fokus primär auf den Sport richten und wollen die drei Punkte", betonte Tedesco. Vizemeister Schalke liegt mit 15 Punkten drei Zähler hinter den Leverkusenern, bei denen Tedescos Kollege Heiko Herrlich unter starkem Erfolgsdruck steht. "Ich glaube, meine Befindlichkeit ist jetzt nicht so wichtig", sagte der 47-Jährige. Stattdessen wolle auch er sich auf das Wesentliche konzentrieren. Der Druck auf ihn sei da, räumte Herrlich ein: "Aber ich empfinde das hier immer noch als erträglich", bemerkte Herrlich.