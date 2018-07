Medien: FC Schalke verkauft Höwedes - Trainingslager-Aus

Mesut Özil: Dass dieser begnadete Techniker Großes vorhaben könnte, deutete sich schon in jungen Jahren auf Schalke (Foto) an. 2006 wurde der Mittelfeldspieler mit Schalke Deutscher A-Jugendmeister. 2008 wechselte Özil nach 30 BL-Spielen für S04 zu Werder Bremen, nach einer starken WM 2010 holte ihn Real Madrid für 15 Mio. Euro in die Primera Division – und gab ihn am letzten Tag der Transferperiode 2013 an den FC Arsenal ab. Mit der deutschen Nationalmannschaft wurde Mesut Özil 2014 in Brasilien Weltmeister. © imago/team2