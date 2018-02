FC Schalke in der Einzelkritik: Die Noten zum Spiel gegen Wolfsburg

Ralf Fährmann: Reagierte nach eine unangenehmen Freistoß Mitte der ersten Halbzeit prächtig, und war oft ins Aufbauspiel eingebunden. War dabei nicht immer ganz souverän, aber wer risikoreich spielt, sieht auch mal weniger gut aus. Und in der Schlussphase als viele hohe Bälle in den Strafraum flogen, war er immer zur Stelle. NOTE 3

