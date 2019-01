Bericht: FC Schalke heiß auf Jovetic von AS Monaco - auch Ex-Bayern-Star ein Kandidat

Damit steht der Klub unter Druck, in der Winterpause den Kader zu verstärken. Das werde Zeit in Anspruch nehmen. "Man muss sich von der Idee verabschieden, dass zum Trainingsauftakt schon neue Spieler da sind", meinte Heidel. An Spekulationen werde er sich nicht beteiligen. "Ich werde nicht jeden Namen kommentieren oder dementieren", erklärte Heidel. Gerüchte gab es zuletzt schon in der italienischen Sportzeitung Gazzetta dello Sport. Einem Bericht zufolge soll Schalke Interesse am ehemaligen Bayern-Verteidiger Mehdi Benatia von Juventus Turin haben.

Baba, Geis und di Santo sollen gehen

Jetzt schreibt die Bild, dass Stevan Jovetic im Angriff zu den Kandidaten des FC Schalke zählt. Der 29-jährige Ex-Spieler von Manchester City schwächelt zwar in dieser Saison etwas, zeigte aber in seiner Vergangenheit schon oft seine Qualitäten. Möglich sei bei dem noch laufenden Vertrag bis 2021 eine Leihe.

Neben Naldo werden auch Abdul Rahman Baba, Johannes Geis und Franco di Santo nicht mehr mit dem Schalker Profikader trainieren. Alle drei Spieler sollen abgegeben werden. Dies hatte der Klub zu Beginn des Trainingslagers in Spanien bekanntgegeben.