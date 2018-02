FC Sevilla gegen Manchester United live im TV und Online-Stream schauen 

Nun kehrt The Special One mit der Partie FC Sevilla gegen Manchester United am Mittwoch (20.45 Uhr/live im SPORTBUZZER-Ticker) nach Spanien zurück. Mourinho war jedoch schon vor der Begegnung im Estadio Ramón Sanchez Pizjuan das Thema. Der zweimalige Champions-League-Gewinner wird als möglicher Nachfolger von Unai Emery (46) bei Paris St. Germain ins Spiel gebracht. Nach dem 1:3 von PSG im Achtelfinal-Hinspiel bei Real Madrid mehren sich in der französischen Metropole die Zeichen für eine Ablösung des Spaniers am Saisonende. So berichtet die britische Zeitung Daily Mail am Dienstag. Neben Mourinho wird aber auch Tottenham-Coach Mauricio Pochettino (45) als möglicher neuer PSG-Trainer gehandelt.