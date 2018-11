Wegen Duschgel: AfD greift Zweitligisten FC St. Pauli an

Werbung für die Antifa?

Der FC St. Pauli spielt laut eigenen Angaben bewusst mit dem Begriff "Antifa". "In Zeiten, in denen Nazis auf ihren Demos ungehindert und unbehelligt rechtsextreme Parolen schreien dürfen und in denen geflüchtete Menschen bedroht und gejagt werden, ist es wichtiger denn je, Haltung zu zeigen", schrieb der Verein am Montag in der Pressemitteilung zur Bekanntgabe des Verkaufs des Shampoos. Allerdings gehe es eindeutig um eine antifaschistische Haltung - und nicht um die Unterstützung von Gewalttätern.