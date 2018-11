Duschgel-Zoff um FC St. Pauli: "Anti-Fa" ist ausverkauft

Der FC St. Pauli hat mit einem kuriosen Marketing-Gag nicht nur die Politiker der AfD und die Wirtschaftsbosse von Henkel gegen sich aufgebracht, sondern auch einen Verkaufshit gelandet. Der Zweitligist, der zu Wochenbeginn das Duschgel "Anti-Fa" auf den Markt warf, um die antirassistische Gesinnung des Vereins zu unterstreichen, meldete am Freitag im Rahmen der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Jahn Regensburg am Sonntag, dass Duschgel und Pflegecreme ausverkauft wären. Mit neuen Produkten sei erst am Montag zu rechnen.

Umstrittenes Duschgel von St. Pauli: Was ist "Anti-Fa"?

St. Pauli hatte mit dem Duschgel, das in Anlehnung an das Produkt "Fa" der Firma Henkel und der antirassistischen und ultralinken Bewegung "Antifa" getauft wurde, die AfD massiv verärgert. "Das ist inakzeptabel. Ein gemeinnütziger Verein darf Antifa nicht als Kultmarke etablieren", sagte der Bundestagsabgeordnete Martin Hess. St. Paulis Geschäftsführer Andreas Rettig konterte in Bild: "Lob an unsere kreative Marketing- und Merchandising-Abteilung. Wenn sich solche Leute aus dieser Partei aufregen, haben wir etwas richtig gemacht."