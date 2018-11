FC St. Pauli: Nach AfD-Zoff droht nächster Ärger - Duschgel-Hersteller will Kiezkicker verklagen!

Nicht nur in der Politik, sondern auch in der Wirtschaft sorgt der FC St. Pauli mit seinen neuen Produkten für Unmut. Der Hamburger Klub verkauft künftig Duschgel und Creme unter dem Label "Anti-Fa". Damit haben die "Kiezkicker" bereits die AfD gegen sich aufgebracht - was dem Zweitligisten allerdings durchaus gefiel. "Lob an unsere kreative Marketing- und Merchandising-Abteilung. Wenn sich solche Leute aus dieser Partei aufregen, haben wir etwas richtig gemacht", sagte Andreas Rettig, kaufmännischer Geschäftsführer des FCSP, in der Bild.